https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html

У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги

У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги - РИА Новости, 07.02.2025

У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги

Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, достигали около 705 тысяч рублей, подсчитал корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:34:00+03:00

2025-02-07T13:34:00+03:00

2025-02-07T15:51:00+03:00

происшествия

самара

россия

виктор тархов

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САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, достигали около 705 тысяч рублей, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов. В банке данных исполнительных производств указано, что в 2023 году у Екатерины Тарховой была задолженность по кредитным платежам на сумму около 167,4 тысячи рублей. В 2024 году открыли еще три исполнительных производства на сумму около 537,3 тысячи рублей — два из них также касались долгов по кредитным платежам, еще одно — других взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. При этом все исполнительные производства прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках (пункт третий части первой статьи 46 ФЗ "Об исполнительном производстве"). В правоохранительных органах ранее рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУ СК России уточнили, что 31 января в полицию обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города.Как выяснилось, Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Из-за инцидента возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра Самары. По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, установили места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц, кроме внучки. СК продолжает проводить осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучать записи видеокамер.

https://ria.ru/20250206/mer-1997790549.html

https://ria.ru/20250206/samara-1997749047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)