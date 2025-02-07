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У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги - РИА Новости, 07.02.2025
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13:34 07.02.2025 (обновлено: 15:51 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги - РИА Новости, 07.02.2025
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги
Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, достигали около 705 тысяч рублей, подсчитал корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:34:00+03:00
2025-02-07T15:51:00+03:00
происшествия
самара
россия
виктор тархов
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САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, достигали около 705 тысяч рублей, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов. В банке данных исполнительных производств указано, что в 2023 году у Екатерины Тарховой была задолженность по кредитным платежам на сумму около 167,4 тысячи рублей. В 2024 году открыли еще три исполнительных производства на сумму около 537,3 тысячи рублей — два из них также касались долгов по кредитным платежам, еще одно — других взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. При этом все исполнительные производства прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках (пункт третий части первой статьи 46 ФЗ "Об исполнительном производстве"). В правоохранительных органах ранее рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУ СК России уточнили, что 31 января в полицию обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города.Как выяснилось, Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Из-за инцидента возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра Самары. По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, установили места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц, кроме внучки. СК продолжает проводить осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучать записи видеокамер.
https://ria.ru/20250206/mer-1997790549.html
https://ria.ru/20250206/samara-1997749047.html
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происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги

Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова задолжала 705 тысяч рублей

© Следственный комитет Российской ФедерацииРасследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены
Расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Следственный комитет Российской Федерации
Расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены
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САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, достигали около 705 тысяч рублей, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов.
В банке данных исполнительных производств указано, что в 2023 году у Екатерины Тарховой была задолженность по кредитным платежам на сумму около 167,4 тысячи рублей. В 2024 году открыли еще три исполнительных производства на сумму около 537,3 тысячи рублей — два из них также касались долгов по кредитным платежам, еще одно — других взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
Вчера, 17:17
При этом все исполнительные производства прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках (пункт третий части первой статьи 46 ФЗ "Об исполнительном производстве").
В правоохранительных органах ранее рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУ СК России уточнили, что 31 января в полицию обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города.
Как выяснилось, Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Из-за инцидента возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра Самары.
По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, установили места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой.
Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц, кроме внучки. СК продолжает проводить осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучать записи видеокамер.
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ПроисшествияСамараРоссияВиктор ТарховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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