https://ria.ru/20250207/tsukerberg-1997870815.html

Глава Meta* посетил Белый дом

Глава Meta* посетил Белый дом - РИА Новости, 07.02.2025

Глава Meta* посетил Белый дом

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить сотрудничество с американскими властями, заявил представитель Meta* Энди Стоун в соцсети РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:33:00+03:00

2025-02-07T05:33:00+03:00

2025-02-07T05:33:00+03:00

в мире

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сша

марк цукерберг

энди стоун

дональд трамп

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить сотрудничество с американскими властями, заявил представитель Meta* Энди Стоун в соцсети Х."Марк Цукерберг посетил сегодня (в четверг - ред.) Белый дом, чтобы обсудить, как Meta* может помочь администрации защитить и продвинуть американское технологическое лидерство за рубежом", - заявил представитель Meta Энди Стоун в соцсети Х. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что Цукерберг рассматривает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, что может свидетельствовать о его стремлении тесно работать с администрацией президента США Дональда Трампа.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250112/tsukerberg-1993291794.html

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вашингтон (штат)

сша

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, вашингтон (штат), сша, марк цукерберг, энди стоун, дональд трамп, facebook