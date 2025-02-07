https://ria.ru/20250207/tsukerberg-1997870815.html
Глава Meta* посетил Белый дом
Глава Meta* посетил Белый дом - РИА Новости, 07.02.2025
Глава Meta* посетил Белый дом
Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить сотрудничество с американскими властями, заявил представитель Meta* Энди Стоун в соцсети РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:33:00+03:00
2025-02-07T05:33:00+03:00
2025-02-07T05:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить сотрудничество с американскими властями, заявил представитель Meta* Энди Стоун в соцсети Х."Марк Цукерберг посетил сегодня (в четверг - ред.) Белый дом, чтобы обсудить, как Meta* может помочь администрации защитить и продвинуть американское технологическое лидерство за рубежом", - заявил представитель Meta Энди Стоун в соцсети Х. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что Цукерберг рассматривает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, что может свидетельствовать о его стремлении тесно работать с администрацией президента США Дональда Трампа.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250112/tsukerberg-1993291794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, вашингтон (штат), сша, марк цукерберг, энди стоун, дональд трамп, facebook
В мире, Технологии, Россия, Вашингтон (штат), США, Марк Цукерберг, Энди Стоун, Дональд Трамп, Facebook
Глава Meta* посетил Белый дом
Цукерберг посетил Белый дом для обсуждения сотрудничества с Meta
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить сотрудничество с американскими властями, заявил представитель Meta* Энди Стоун в соцсети Х.
"Марк Цукерберг посетил сегодня (в четверг - ред.) Белый дом, чтобы обсудить, как Meta* может помочь администрации защитить и продвинуть американское технологическое лидерство за рубежом", - заявил представитель Meta Энди Стоун в соцсети Х.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что Цукерберг рассматривает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, что может свидетельствовать о его стремлении тесно работать с администрацией президента США Дональда Трампа.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская