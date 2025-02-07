https://ria.ru/20250207/tsb-1997921661.html

ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей

ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей - РИА Новости, 07.02.2025

ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей

Банкноты номиналом пять и десять рублей вернулись в оборот, потому что люди предпочитают бумажные деньги, а выпускать их выгоднее, чем монеты, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:04:00+03:00

2025-02-07T12:04:00+03:00

2025-02-07T12:44:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банкноты номиналом пять и десять рублей вернулись в оборот, потому что люди предпочитают бумажные деньги, а выпускать их выгоднее, чем монеты, сообщается в Teleram-канале Центробанка."Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках", — отметил регулятор.В ЦБ пояснили, что в 2000-х пяти- и десятирублевые банкноты пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому их решили постепенно заменить на более долговечные монеты. Но затем ситуация изменилась, и в 2022 году печать таких банкнот возобновилась.Теперь их дополнительно покрывают защитным лаком, из-за чего увеличивается срок их службы. В результате печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, к тому же банкноты легче перевозить, добавили в Центробанке.

https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), общество