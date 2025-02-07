Рейтинг@Mail.ru
ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 07.02.2025 (обновлено: 12:44 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tsb-1997921661.html
ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей
ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей - РИА Новости, 07.02.2025
ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей
Банкноты номиналом пять и десять рублей вернулись в оборот, потому что люди предпочитают бумажные деньги, а выпускать их выгоднее, чем монеты, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:04:00+03:00
2025-02-07T12:44:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885474159_0:78:3020:1777_1920x0_80_0_0_63b8fab7dbf54dc215838fd85ee77796.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банкноты номиналом пять и десять рублей вернулись в оборот, потому что люди предпочитают бумажные деньги, а выпускать их выгоднее, чем монеты, сообщается в Teleram-канале Центробанка."Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках", — отметил регулятор.В ЦБ пояснили, что в 2000-х пяти- и десятирублевые банкноты пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому их решили постепенно заменить на более долговечные монеты. Но затем ситуация изменилась, и в 2022 году печать таких банкнот возобновилась.Теперь их дополнительно покрывают защитным лаком, из-за чего увеличивается срок их службы. В результате печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, к тому же банкноты легче перевозить, добавили в Центробанке.
https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885474159_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_333b95ab44fa3760e9dc716c82cd2f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
ЦБ объяснил, почему возобновил печать банкнот в пять и десять рублей

ЦБ возобновил выпуск банкнот в пять и десять рублей из-за выгоды их печати

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюры номиналом в пять и десять рублей
Купюры номиналом в пять и десять рублей - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Купюры номиналом в пять и десять рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банкноты номиналом пять и десять рублей вернулись в оборот, потому что люди предпочитают бумажные деньги, а выпускать их выгоднее, чем монеты, сообщается в Teleram-канале Центробанка.
"Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках", — отметил регулятор.
В ЦБ пояснили, что в 2000-х пяти- и десятирублевые банкноты пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому их решили постепенно заменить на более долговечные монеты. Но затем ситуация изменилась, и в 2022 году печать таких банкнот возобновилась.
Теперь их дополнительно покрывают защитным лаком, из-за чего увеличивается срок их службы. В результате печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, к тому же банкноты легче перевозить, добавили в Центробанке.
Обновленная банкнота номиналом пять тысяч рублей с изображением стелы Европа — Азия в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
25 октября 2024, 06:25
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала