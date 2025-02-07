https://ria.ru/20250207/tsb-1997871901.html
ЦБ назвал самый доходный актив в 2024 году
ЦБ назвал самый доходный актив в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2025
ЦБ назвал самый доходный актив в 2024 году
По итогам прошлого года самым доходным активом на российском рынке оказалось золото, следует из отчета Банка России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:06:00+03:00
2025-02-07T06:06:00+03:00
2025-02-07T10:46:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
золото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. По итогам прошлого года самым доходным активом на российском рынке оказалось золото, следует из отчета Банка России."В 2024 году золото продемонстрировало наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке. Наибольшее снижение оказалось у индекса строительной отрасли. Тем не менее уже в начале 2025 года этот показатель частично отыграл снижение", — говорится в документе.По сравнению с 2023-м золото выросло в цене на 44,6 процента и в январе 2025-го осталось стабильным в цене. Как отметил регулятор, за январь такое вложение принесло бы 3,4 процента, что выше накопленной с начала года инфляции (1,14 процента). Из-за высоких процентных ставок отмечалась также доходность по валютным депозитам.В 2023 году самым доходным активом были российские акции, а в 2022-м — рублевые вклады. Золото при этом показывало стабильный рост доходности.
https://ria.ru/20250206/tsb-1997832072.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, золото
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Золото
ЦБ назвал самый доходный актив в 2024 году
ЦБ РФ: золото стало самым доходным финансовым активом в 2024 году