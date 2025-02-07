https://ria.ru/20250207/trevoga-1998089171.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2025

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Житомирской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:27:00+03:00

2025-02-07T23:27:00+03:00

2025-02-07T23:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Житомирской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в регионах была объявлена с 22.06 по 22.57 мск. Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины - она действует до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины