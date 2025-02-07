В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Житомирской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Житомирской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в регионах была объявлена с 22.06 по 22.57 мск.
Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины - она действует до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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