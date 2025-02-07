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Житель Курской области получил травму, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/travma-1998065063.html
Житель Курской области получил травму, наступив на взрывное устройство
Житель Курской области получил травму, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 07.02.2025
Житель Курской области получил травму, наступив на взрывное устройство
Житель деревни Рыльского района Курской области получил серьезную травму стопы, наступив на взрывное устройство, он доставлен в медучреждение, сообщил врио... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:31:00+03:00
2025-02-07T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 7 фев – РИА Новости. Житель деревни Рыльского района Курской области получил серьезную травму стопы, наступив на взрывное устройство, он доставлен в медучреждение, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня местный житель в одной из деревень Рыльского района наступил на взрывное устройство. С серьезной травмой стопы его доставили в Рыльскую ЦРБ, сейчас решается вопрос о переводе в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также врио губернатора попросил жителей воздержаться от поездок в "серую зону". "Мы сегодня живем в очень непростых условиях, в близости к линии фронта. Прошу каждого из вас быть крайне внимательным и осмотрительным - враг использует самые подлые способы, чтобы ранить наших жителей и разрушить мирную инфраструктуру! Напоминаю, что в приграничье сегодня по-прежнему напряженная обстановка, существует реальная угроза здоровью и жизни! Воздержитесь от поездок в "серую зону", пока там не станет полностью безопасно", - добавил он.
https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996956821.html
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Житель Курской области получил травму, наступив на взрывное устройство

В Курской области мужчина получил травму стопы, наступив на взрывное устройство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 7 фев – РИА Новости. Житель деревни Рыльского района Курской области получил серьезную травму стопы, наступив на взрывное устройство, он доставлен в медучреждение, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня местный житель в одной из деревень Рыльского района наступил на взрывное устройство. С серьезной травмой стопы его доставили в Рыльскую ЦРБ, сейчас решается вопрос о переводе в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Также врио губернатора попросил жителей воздержаться от поездок в "серую зону".
"Мы сегодня живем в очень непростых условиях, в близости к линии фронта. Прошу каждого из вас быть крайне внимательным и осмотрительным - враг использует самые подлые способы, чтобы ранить наших жителей и разрушить мирную инфраструктуру! Напоминаю, что в приграничье сегодня по-прежнему напряженная обстановка, существует реальная угроза здоровью и жизни! Воздержитесь от поездок в "серую зону", пока там не станет полностью безопасно", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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