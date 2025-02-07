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Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США

Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:06:00+03:00

2025-02-07T23:06:00+03:00

2025-02-07T23:13:00+03:00

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китай

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что американское топливо востребовано и в других странах."Мы открыли продажу СПГ немедленно. Фактически, сделали это несколько дней назад. И Китай сейчас, не только Китай, все хотят его покупать. У нас его больше, чем у кого-либо, и все его покупают", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.Глава государства также подчеркнул, что США могут поставлять СПГ по всему миру, при этом особый интерес проявляет Япония, которая, по его словам, "всегда может рассчитывать быть в начале очереди" на эти поставки.

https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html

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в мире, китай, сша, дональд трамп