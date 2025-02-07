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Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США - РИА Новости, 07.02.2025
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23:06 07.02.2025 (обновлено: 23:13 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998088159.html
Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США
Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:06:00+03:00
2025-02-07T23:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что американское топливо востребовано и в других странах."Мы открыли продажу СПГ немедленно. Фактически, сделали это несколько дней назад. И Китай сейчас, не только Китай, все хотят его покупать. У нас его больше, чем у кого-либо, и все его покупают", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.Глава государства также подчеркнул, что США могут поставлять СПГ по всему миру, при этом особый интерес проявляет Япония, которая, по его словам, "всегда может рассчитывать быть в начале очереди" на эти поставки.
https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп заявил об интересе Китая к закупкам СПГ у США

Трамп: Китай проявляет высокий интерес к закупкам СПГ у США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет высокий интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов, добавив, что американское топливо востребовано и в других странах.
"Мы открыли продажу СПГ немедленно. Фактически, сделали это несколько дней назад. И Китай сейчас, не только Китай, все хотят его покупать. У нас его больше, чем у кого-либо, и все его покупают", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.
Глава государства также подчеркнул, что США могут поставлять СПГ по всему миру, при этом особый интерес проявляет Япония, которая, по его словам, "всегда может рассчитывать быть в начале очереди" на эти поставки.
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