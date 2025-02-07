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Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными
Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными
Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:03:00+03:00
2025-02-07T23:03:00+03:00
2025-02-07T23:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на последнем месте в рейтингах. "Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, проверки, подобной той, что проводит департамент эффективности государственного управления (DOGE) в Агентстве по международному развитию USAID, следует ожидать и в структурах минобразования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Агентство по международному развитию США
Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными
Трамп заявил, что расходы на образование при Байдене не были оправданы