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Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными

Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными

Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:03:00+03:00

2025-02-07T23:03:00+03:00

2025-02-07T23:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на последнем месте в рейтингах. "Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, проверки, подобной той, что проводит департамент эффективности государственного управления (DOGE) в Агентстве по международному развитию USAID, следует ожидать и в структурах минобразования.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, агентство по международному развитию сша