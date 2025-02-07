https://ria.ru/20250207/tramp-1998087384.html

Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР

Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:00:00+03:00

2025-02-07T23:00:00+03:00

2025-02-07T23:21:00+03:00

в мире

сша

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кндр (северная корея)

ким чен ын

япония

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения."Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.Он подчеркнул, что наличие таких контактов является "большим активом для всех", добавив, что "умение налаживать диалог с трудными партнерами — это не недостаток, а преимущество".Трамп также отметил, что Япония как важный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительно восприняла перспективу возобновления диалога с КНДР."Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США", — добавил Трамп.

https://ria.ru/20250203/mid-1996968816.html

сша

кндр (северная корея)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, кндр (северная корея), ким чен ын, япония