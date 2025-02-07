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Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР - РИА Новости, 07.02.2025
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23:00 07.02.2025 (обновлено: 23:21 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998087384.html
Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР
Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:00:00+03:00
2025-02-07T23:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
кндр (северная корея)
ким чен ын
япония
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения."Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.Он подчеркнул, что наличие таких контактов является "большим активом для всех", добавив, что "умение налаживать диалог с трудными партнерами — это не недостаток, а преимущество".Трамп также отметил, что Япония как важный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительно восприняла перспективу возобновления диалога с КНДР."Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США", — добавил Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, кндр (северная корея), ким чен ын, япония
В мире, США, Дональд Трамп, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Япония
Трамп заявил о планах возобновить отношения с КНДР

Трамп заявил, что США хотят возобновить отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения.
«
"Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что наличие таких контактов является "большим активом для всех", добавив, что "умение налаживать диалог с трудными партнерами — это не недостаток, а преимущество".
Трамп также отметил, что Япония как важный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительно восприняла перспективу возобновления диалога с КНДР.
"Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США", — добавил Трамп.
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В миреСШАДональд ТрампКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнЯпония
 
 
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