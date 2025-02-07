https://ria.ru/20250207/tramp-1998085880.html
США теряют триллионы долларов из-за коррупции, заявил Трамп
США теряют триллионы долларов из-за коррупции, заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025
США теряют триллионы долларов из-за коррупции, заявил Трамп
США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:45:00+03:00
2025-02-07T22:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в государственных ведомствах "огромны", заявил американский президент Дональд Трамп."Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. Я бы сказал, что в ряде случаев — точно незаконно", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.По его словам, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств."Мы намерены проверить министерство образования и даже наше военное ведомство. Мы говорим о колоссальных суммах, которые не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности", — подчеркнул Трамп.Он отметил, что расследование проводится по его личной инициативе."Это было бы проще не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве", — добавил президент США.
https://ria.ru/20250207/nato-1998055707.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США теряют триллионы долларов из-за коррупции, заявил Трамп
Трамп: США теряют триллионы долларов из-за неэффективных расходов и коррупции