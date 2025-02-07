https://ria.ru/20250207/tramp-1998085075.html

США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов

США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов - РИА Новости, 07.02.2025

США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:31:00+03:00

2025-02-07T22:31:00+03:00

2025-02-07T22:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда долларов."Я рад сообщить, что на этой неделе моя администрация одобрила продажи военной продукции Токио на сумму в почти миллиард долларов. США полностью привержены обеспечению безопасности Японии", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.По его словам, Япония остаётся одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, япония, в мире, дональд трамп, токио