https://ria.ru/20250207/tramp-1998085075.html
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов - РИА Новости, 07.02.2025
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:31:00+03:00
2025-02-07T22:31:00+03:00
2025-02-07T22:38:00+03:00
сша
япония
в мире
дональд трамп
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_173ec6a40078169dcb2e9fc778726b47.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда долларов."Я рад сообщить, что на этой неделе моя администрация одобрила продажи военной продукции Токио на сумму в почти миллиард долларов. США полностью привержены обеспечению безопасности Японии", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.По его словам, Япония остаётся одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20250205/vms-1997447713.html
сша
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_338:139:2634:1861_1920x0_80_0_0_639c23ddbb181f7a0c5483f53a924c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, в мире, дональд трамп, токио
США, Япония, В мире, Дональд Трамп, Токио
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов
Трамп: на этой неделе США одобрили поставки военной помощи Японии на $1 млрд