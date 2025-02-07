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США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов - РИА Новости, 07.02.2025
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22:31 07.02.2025 (обновлено: 22:38 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998085075.html
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов - РИА Новости, 07.02.2025
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда... РИА Новости, 07.02.2025
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда долларов."Я рад сообщить, что на этой неделе моя администрация одобрила продажи военной продукции Токио на сумму в почти миллиард долларов. США полностью привержены обеспечению безопасности Японии", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.По его словам, Япония остаётся одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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сша, япония, в мире, дональд трамп, токио
США, Япония, В мире, Дональд Трамп, Токио
США одобрили поставки военной помощи Японии на миллиард долларов

Трамп: на этой неделе США одобрили поставки военной помощи Японии на $1 млрд

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда долларов.
«
"Я рад сообщить, что на этой неделе моя администрация одобрила продажи военной продукции Токио на сумму в почти миллиард долларов. США полностью привержены обеспечению безопасности Японии", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, Япония остаётся одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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