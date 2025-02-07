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Маск после USAID проверит и другие структуры в США , заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025
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21:57 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tramp-1998082539.html
Маск после USAID проверит и другие структуры в США , заявил Трамп
Маск после USAID проверит и другие структуры в США , заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2025
Маск после USAID проверит и другие структуры в США , заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:57:00+03:00
2025-02-07T21:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
марко рубио
агентство по международному развитию сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за Агентством по международному развитию проверит и другие структуры на коррупцию. "Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства", - заявил Трамп в Белом доме. Как заявил Трамп, у Маска "отличный персонал". "Он давно хотел иметь возможность сделать это", - заявил он. Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID. Против вовлеченности Маска в работу правительства выступают демократы, митинговавшие на неделе в Вашингтоне. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политики, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового DOGE и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html
https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Маск после USAID проверит и другие структуры в США , заявил Трамп

Трамп заявил, что Маск вслед за USAID проверит и другие структуры на коррупцию

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за Агентством по международному развитию проверит и другие структуры на коррупцию.
«
"Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства", - заявил Трамп в Белом доме.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Медведев прокомментировал попытки Маска расследовать воровство в USAID
3 февраля, 13:02
Как заявил Трамп, у Маска "отличный персонал". "Он давно хотел иметь возможность сделать это", - заявил он.
Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID. Против вовлеченности Маска в работу правительства выступают демократы, митинговавшие на неделе в Вашингтоне.
Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политики, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США.
Глава нового DOGE и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп оценил масштаб коррупции в USAID
Вчера, 17:37
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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