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Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины - РИА Новости, 07.02.2025
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21:05 07.02.2025 (обновлено: 21:36 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины
Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы. РИА Новости, 07.02.2025
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украина
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы."У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы. И мы хотим обеспечить их сохранность", - заявил хозяин Белого дома.Глава американского государства добавил, что считает важным обсудить с руководством Украины вопрос обеспечения безопасности ее редкоземельных металлов, интерес к которым в последнее время активно проявляют США.
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украина, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины

Трамп заявил о желании обсудить безопасность редкоземельных металлов Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы.
«
"У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы. И мы хотим обеспечить их сохранность", - заявил хозяин Белого дома.
Глава американского государства добавил, что считает важным обсудить с руководством Украины вопрос обеспечения безопасности ее редкоземельных металлов, интерес к которым в последнее время активно проявляют США.
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УкраинаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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