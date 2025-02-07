https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html

Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины

Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины

Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:05:00+03:00

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украина

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы."У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы. И мы хотим обеспечить их сохранность", - заявил хозяин Белого дома.Глава американского государства добавил, что считает важным обсудить с руководством Украины вопрос обеспечения безопасности ее редкоземельных металлов, интерес к которым в последнее время активно проявляют США.

https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, сша, в мире