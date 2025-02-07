https://ria.ru/20250207/tramp-1998077056.html
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины
Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:05:00+03:00
2025-02-07T21:05:00+03:00
2025-02-07T21:36:00+03:00
украина
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы."У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы. И мы хотим обеспечить их сохранность", - заявил хозяин Белого дома.Глава американского государства добавил, что считает важным обсудить с руководством Украины вопрос обеспечения безопасности ее редкоземельных металлов, интерес к которым в последнее время активно проявляют США.
https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины
Трамп заявил о желании обсудить безопасность редкоземельных металлов Украины