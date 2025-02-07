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Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу - РИА Новости, 07.02.2025
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20:58 07.02.2025 (обновлено: 21:06 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998076199.html
Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу
Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американские войска в Газу, а безопасность в этом регионе будет обеспечивать Израиль. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:58:00+03:00
2025-02-07T21:06:00+03:00
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американские войска в Газу, а безопасность в этом регионе будет обеспечивать Израиль."Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном", – сказал Трамп журналистам в преддверии переговоров с японским премьером.Американский лидер при этом отметил, что безопасность в анклаве будет обеспечивать Израиль, будет "следить за этим с точки зрения безопасности".
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в мире, сша, израиль, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу

Трамп: США не направят войска в Газу, безопасность в регионе обеспечит Израиль

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американские войска в Газу, а безопасность в этом регионе будет обеспечивать Израиль.
«
"Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном", – сказал Трамп журналистам в преддверии переговоров с японским премьером.
Американский лидер при этом отметил, что безопасность в анклаве будет обеспечивать Израиль, будет "следить за этим с точки зрения безопасности".
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