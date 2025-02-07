https://ria.ru/20250207/tramp-1998076199.html

Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу

Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп заявил, что не планирует отправлять войска в Газу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американские войска в Газу, а безопасность в этом регионе будет обеспечивать Израиль. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:58:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американские войска в Газу, а безопасность в этом регионе будет обеспечивать Израиль."Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном", – сказал Трамп журналистам в преддверии переговоров с японским премьером.Американский лидер при этом отметил, что безопасность в анклаве будет обеспечивать Израиль, будет "следить за этим с точки зрения безопасности".

https://ria.ru/20250207/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, дональд трамп