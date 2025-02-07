https://ria.ru/20250207/tramp-1998074708.html

Трамп заявил о планах переговорить с Путиным

Трамп заявил о планах переговорить с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп заявил о планах переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:51:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным."Вероятно, я переговорю с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о намерении провести контакты с президентом РФ.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998075996.html

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, украина, россия