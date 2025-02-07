https://ria.ru/20250207/tramp-1998074708.html
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:51:00+03:00
2025-02-07T20:51:00+03:00
2025-02-07T21:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным."Вероятно, я переговорю с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о намерении провести контакты с президентом РФ.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998075996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Украина, Россия
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным: конфликту нужно положить конец