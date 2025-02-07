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Трамп заявил о планах переговорить с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
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20:51 07.02.2025 (обновлено: 21:32 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998074708.html
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2025
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным."Вероятно, я переговорю с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о намерении провести контакты с президентом РФ.
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владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, украина, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Украина, Россия
Трамп заявил о планах переговорить с Путиным

Трамп заявил о планах переговорить с Путиным: конфликту нужно положить конец

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
«
"Вероятно, я переговорю с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о намерении провести контакты с президентом РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп оценил возможность личной встречи с Путиным
Вчера, 20:57
 
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