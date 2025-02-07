https://ria.ru/20250207/tramp-1998072201.html

Трамп приостановил создание в США сети зарядных станций для электромобилей

Трамп приостановил создание в США сети зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп приостановил создание в США сети зарядных станций для электромобилей

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить федеральную программу по созданию в стране сети зарядных станций для... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:23:00+03:00

2025-02-07T20:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить федеральную программу по созданию в стране сети зарядных станций для электромобилей на сумму 5 миллиардов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на меморандум Федерального управления автомобильных дорог (FHWA). Согласно опубликованному в пятницу документу, штатам предписано остановить реализацию программы National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), которую Трамп окрестил частью "Нового зеленого курса" демократов. Таким образом, все планы, утвержденные при администрации предшественника Трампа - экс-президента Джо Байдена, заморожены до публикации новых рекомендаций со стороны минтранса США, которых ожидают весной. "С этого момента заключать новые обязательства в рамках программы NEVI запрещается", — говорится в меморандуме. Решение администрации Трампа может нанести серьезный удар по отрасли электромобилей, которая уже столкнулась с падением продаж и риском утраты федеральных налоговых льгот. Так, компания Ford прогнозирует убытки до 5,5 миллиарда долларов в 2025 году в сегменте электромобилей и программного обеспечения. По данным аналитической компании Paren, на сегодняшний день в США построено лишь 55 зарядных станций в рамках программы NEVI. К примеру, в Вермонте построена только одна станция с четырьмя зарядными устройствами на сумму около 700 тысяч долларов. Все запланированные проекты приостановлены, что ставит под угрозу более 20 миллионов долларов федерального финансирования. Программа NEVI была утверждена Конгрессом в рамках закона о инфраструктуре и предусматривала 5 миллиардов долларов на развитие зарядной сети вдоль автомагистралей, а также дополнительные 2,5 миллиарда долларов на установку станций в жилых районах по всей территории США.

https://ria.ru/20241205/elektromobil-1987473055.html

https://ria.ru/20250108/ssha-1992757495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, вермонт, дональд трамп, джо байден, ford motor