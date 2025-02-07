https://ria.ru/20250207/tramp-1998070823.html

Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Китая для борьбы с наркотиками

Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Китая для борьбы с наркотиками - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Китая для борьбы с наркотиками

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:10:00+03:00

2025-02-07T20:10:00+03:00

2025-02-07T20:37:00+03:00

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий внесение изменений в режим пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из документа, опубликованного Белым домом."Предоставление беспошлинного режима для определенных товаров из КНР будет прекращено после уведомления президента о готовности систем для полного и оперативного сбора пошлин", — говорится в документе.Согласно указу, импортные товары из Китая, подпадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis), лишат этого статуса, как только Министерство торговли США уведомит президента о наличии эффективных систем для сбора таможенных пошлин.Новые меры направлены на усиление контроля за цепочками поставок синтетических опиоидов и усиление экономического давления на КНР.Трамп подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. США также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев.

https://ria.ru/20250207/es-1997928467.html

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, китай, сша, дональд трамп, в мире