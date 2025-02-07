https://ria.ru/20250207/tramp-1998053214.html

Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО

Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО

Президент США Дональд Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО, заявив, что многие из грантополучателей действовали во вред нацбезопасности. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:36:00+03:00

2025-02-07T18:36:00+03:00

2025-02-07T18:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО, заявив, что многие из грантополучателей действовали во вред нацбезопасности. "Я приказываю руководству исполнительных ведомств и агентств изучить все финансирование, которое было представлено НКО", - говорится в опубликованном меморандуме Трампа. Он подчеркнул, что объем госпомощи для НКО "значительный", но "многие из них были вовлечены в действия, подрывающие безопасность и процветание американцев". Трамп заявил, что финансирование тех, кто действует вопреки американским интересам, должно прекратиться.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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в мире, сша, дональд трамп