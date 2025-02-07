https://ria.ru/20250207/tramp-1998053214.html
Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО
Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО
Президент США Дональд Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО, заявив, что многие из грантополучателей действовали во вред нацбезопасности. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:36:00+03:00
2025-02-07T18:36:00+03:00
2025-02-07T18:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО, заявив, что многие из грантополучателей действовали во вред нацбезопасности. "Я приказываю руководству исполнительных ведомств и агентств изучить все финансирование, которое было представлено НКО", - говорится в опубликованном меморандуме Трампа. Он подчеркнул, что объем госпомощи для НКО "значительный", но "многие из них были вовлечены в действия, подрывающие безопасность и процветание американцев". Трамп заявил, что финансирование тех, кто действует вопреки американским интересам, должно прекратиться.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп приказал изучить выделение госсредств в адрес НКО
Трамп: многие грантополучатели действовали во вред нацбезопасности США