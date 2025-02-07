https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html

Трамп оценил масштаб коррупции в USAID

Трамп оценил масштаб коррупции в USAID - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп оценил масштаб коррупции в USAID

Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:37:00+03:00

2025-02-07T17:37:00+03:00

2025-02-07T19:59:00+03:00

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дональд трамп

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марко рубио

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social."Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" — написал он. В начале недели Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID с целью возможной реорганизации.Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.В конце января телеканал "Общественное" сообщил со ссылкой на источники, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.В прошлую пятницу USAID заявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.

https://ria.ru/20250207/usaid-1998010180.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1997985616.html

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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украина

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агентство по международному развитию сша, в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, украина, государственный департамент сша