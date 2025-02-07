Трамп оценил масштаб коррупции в USAID
Трамп: коррупция в USAID была на невиданном уровне
© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" — написал он.
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В начале недели Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID с целью возможной реорганизации.
Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
В конце января телеканал "Общественное" сообщил со ссылкой на источники, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.
В прошлую пятницу USAID заявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
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