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Трамп оценил масштаб коррупции в USAID - РИА Новости, 07.02.2025
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17:37 07.02.2025 (обновлено: 19:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html
Трамп оценил масштаб коррупции в USAID
Трамп оценил масштаб коррупции в USAID - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп оценил масштаб коррупции в USAID
Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:37:00+03:00
2025-02-07T19:59:00+03:00
агентство по международному развитию сша
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
марко рубио
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social."Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" — написал он. В начале недели Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID с целью возможной реорганизации.Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.В конце января телеканал "Общественное" сообщил со ссылкой на источники, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.В прошлую пятницу USAID заявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
https://ria.ru/20250207/usaid-1998010180.html
https://ria.ru/20250207/tramp-1997985616.html
https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html
сша
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агентство по международному развитию сша, в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, украина, государственный департамент сша
Агентство по международному развитию США, В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Марко Рубио, Украина, Государственный департамент США
Трамп оценил масштаб коррупции в USAID

Трамп: коррупция в USAID была на невиданном уровне

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" — написал он.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В USAID предрекли США катастрофу
Вчера, 16:21
В начале недели Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID с целью возможной реорганизации.
Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп объявил войну демократам и конституции, заявил конгрессмен
Вчера, 15:07
В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
В конце января телеканал "Общественное" сообщил со ссылкой на источники, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.
В прошлую пятницу USAID заявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
4 февраля, 02:16
 
Агентство по международному развитию СШАВ миреСШАДональд ТрампИлон МаскМарко РубиоУкраинаГосударственный департамент США
 
 
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