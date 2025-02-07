https://ria.ru/20250207/tramp-1997985616.html

Трамп объявил войну демократам и конституции, заявил конгрессмен

Трамп объявил войну демократам и конституции, заявил конгрессмен - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп объявил войну демократам и конституции, заявил конгрессмен

Президент США Дональд Трамп "объявил войну" Демократической партии и конституции, заявил конгрессмен, демократ от штата Нью-Йорк Ричи Торрес. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:07:00+03:00

2025-02-07T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "объявил войну" Демократической партии и конституции, заявил конгрессмен, демократ от штата Нью-Йорк Ричи Торрес. В четверг портал Axios со ссылкой на чиновников сообщил, что законодатели от Демократической партии на фоне действий администрации Трампа получают рекордное количество звонков от своих разгневанных избирателей, которые считают, что демократы делают недостаточно для противостояния Белому дому. По результатам последнего опроса журнала Economist и компании YouGov, лишь 30% американцев считают, что указы американского президента являются конституционными. "Трамп практически отравил атмосферу. Он объявляет войну не только Демократической партии, но и конституции, и правительству, какими мы их знаем", - приводит слова Торреса Axios. Портал отмечает, что действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого американским предпринимателем Илоном Маском, отталкивают от Трампа возможных союзников-демократов. Одним из решений нового президента США было назначить Маска главой нового департамента DOGE, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". По информации Intercept, против DOGE подали три судебных иска еще до окончания инаугурации Трампа. Департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете. Суд, согласно запросу истцов, должен потребовать от DOGE соблюдать требования прозрачности, этики, хранения записей, а также равенства. Кроме того, правозащитники считают, что у ведомства должен быть устав. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск