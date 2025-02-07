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"Сразу согласились". СМИ рассказали, что Трамп хочет отобрать у России - РИА Новости, 07.02.2025
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11:38 07.02.2025 (обновлено: 16:22 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1997914687.html
"Сразу согласились". СМИ рассказали, что Трамп хочет отобрать у России
"Сразу согласились". СМИ рассказали, что Трамп хочет отобрать у России - РИА Новости, 07.02.2025
"Сразу согласились". СМИ рассказали, что Трамп хочет отобрать у России
Президент США Дональд Трамп хочет отобрать российские ценные природные ресурсы и сделать из Украины колонию, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:38:00+03:00
2025-02-07T16:22:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отобрать российские ценные природные ресурсы и сделать из Украины колонию, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.&quot;Большинство редких природных ресурсов, в которых заинтересованы США, находятся на территории не киевского режима, а России. Это признали даже украинские СМИ после того, как Трамп потребовал ресурсы в обмен на помощь Киеву. Украинцы сразу согласились на его сделку по той простой причине, что им нужно отказаться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также охарактеризовал предложение американского лидера обменять ресурсы на помощь как попытку превратить Украину в колонию.Владимир Зеленский 4 января заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250202/vsu-1996902010.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, брикс
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, БРИКС
"Сразу согласились". СМИ рассказали, что Трамп хочет отобрать у России

IB: Трамп хочет отобрать природные ресурсы России и сделать из Украины колонию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отобрать российские ценные природные ресурсы и сделать из Украины колонию, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«

"Большинство редких природных ресурсов, в которых заинтересованы США, находятся на территории не киевского режима, а России. Это признали даже украинские СМИ после того, как Трамп потребовал ресурсы в обмен на помощь Киеву. Украинцы сразу согласились на его сделку по той простой причине, что им нужно отказаться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России", — говорится в материале.

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Обозреватель также охарактеризовал предложение американского лидера обменять ресурсы на помощь как попытку превратить Украину в колонию.
Владимир Зеленский 4 января заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОБРИКС
 
 
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