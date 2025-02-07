Рейтинг@Mail.ru
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 07.02.2025 (обновлено: 09:58 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp-1997884930.html
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом - РИА Новости, 07.02.2025
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом
Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:12:00+03:00
2025-02-07T09:58:00+03:00
в мире
украина
сша
москва
дональд трамп
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_30836604607d8e5fd34f4a9d283faee7.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает газета New York Post со ссылкой на спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога. "После встречи с (Владимиром) Зеленским... в сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что "время пришло..." для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения "которое будет хорошим для обеих сторон", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250207/ritter-1997871745.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f28b447134feccae2bf065d7d4ab732e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, дональд трамп, кит келлог
В мире, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Кит Келлог
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом

Келлог: Трамп уверен, что мирное соглашение будет хорошим для РФ и Украины

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает газета New York Post со ссылкой на спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.
"После встречи с (Владимиром) Зеленским... в сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что "время пришло..." для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения "которое будет хорошим для обеих сторон", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине
05:54
 
В миреУкраинаСШАМоскваДональд ТрампКит Келлог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала