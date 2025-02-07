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Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом - РИА Новости, 07.02.2025
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом
Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:12:00+03:00
2025-02-07T09:12:00+03:00
2025-02-07T09:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает газета New York Post со ссылкой на спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога. "После встречи с (Владимиром) Зеленским... в сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что "время пришло..." для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения "которое будет хорошим для обеих сторон", - говорится в публикации.
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в мире, украина, сша, москва, дональд трамп, кит келлог
В мире, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Кит Келлог
Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом
Келлог: Трамп уверен, что мирное соглашение будет хорошим для РФ и Украины