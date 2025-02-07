https://ria.ru/20250207/tramp-1997884930.html

Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом

Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом - РИА Новости, 07.02.2025

Келлог прокомментировал возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:12:00+03:00

2025-02-07T09:12:00+03:00

2025-02-07T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще осенью заявил, что возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет "хорошим" для Москвы и Киева, сообщает газета New York Post со ссылкой на спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога. "После встречи с (Владимиром) Зеленским... в сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что "время пришло..." для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения "которое будет хорошим для обеих сторон", - говорится в публикации.

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