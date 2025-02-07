https://ria.ru/20250207/tramp-1997875179.html

Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении

Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении

Председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети Х, что президент Дональд Трамп прислал ей письмо об увольнении,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T06:59:00+03:00

2025-02-07T06:59:00+03:00

2025-02-07T06:59:00+03:00

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети Х, что президент Дональд Трамп прислал ей письмо об увольнении, которое она считает незаконным. Вайнтрауб опубликовала копию письма Трампа, в котором она уведомляется об отстранении с должности. "Существует законный способ замены членов избиркома - это не он", - написала Вайнтрауб. Она добавила, что в ближайшее время "это не изменится", имея в виду свою службу. Федеральная избирательная комиссия США состоит из шести членов – трех демократов и трех республиканцев. Должность председателя комиссии ротируется каждый год. Вайнтрауб вновь заняла этот пост в январе. Член комиссии снимается с должности только после того, как кандидатура для его замены будет выдвинута президентом и утверждена сенатом. В своем письме Трамп не назвал преемника Вайнтрауб, а на утверждение его кандидатуры в сенате уйдет не менее нескольких недель.

https://ria.ru/20250206/fbr-1997658335.html

https://ria.ru/20250203/ssha-1997199252.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, в мире