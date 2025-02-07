Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении
Глава избиркома Вайнтрауб заявила, что получила от Трампа письмо об увольнении
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети Х, что президент Дональд Трамп прислал ей письмо об увольнении, которое она считает незаконным.
Вайнтрауб опубликовала копию письма Трампа, в котором она уведомляется об отстранении с должности.
"Существует законный способ замены членов избиркома - это не он", - написала Вайнтрауб.
Она добавила, что в ближайшее время "это не изменится", имея в виду свою службу.
Федеральная избирательная комиссия США состоит из шести членов – трех демократов и трех республиканцев. Должность председателя комиссии ротируется каждый год. Вайнтрауб вновь заняла этот пост в январе.
Член комиссии снимается с должности только после того, как кандидатура для его замены будет выдвинута президентом и утверждена сенатом. В своем письме Трамп не назвал преемника Вайнтрауб, а на утверждение его кандидатуры в сенате уйдет не менее нескольких недель.
В США могут ликвидировать Минобразования
3 февраля, 23:49