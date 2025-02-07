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Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении - РИА Новости, 07.02.2025
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06:59 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tramp-1997875179.html
Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении
Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении
Председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети Х, что президент Дональд Трамп прислал ей письмо об увольнении,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:59:00+03:00
2025-02-07T06:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети Х, что президент Дональд Трамп прислал ей письмо об увольнении, которое она считает незаконным. Вайнтрауб опубликовала копию письма Трампа, в котором она уведомляется об отстранении с должности. "Существует законный способ замены членов избиркома - это не он", - написала Вайнтрауб. Она добавила, что в ближайшее время "это не изменится", имея в виду свою службу. Федеральная избирательная комиссия США состоит из шести членов – трех демократов и трех республиканцев. Должность председателя комиссии ротируется каждый год. Вайнтрауб вновь заняла этот пост в январе. Член комиссии снимается с должности только после того, как кандидатура для его замены будет выдвинута президентом и утверждена сенатом. В своем письме Трамп не назвал преемника Вайнтрауб, а на утверждение его кандидатуры в сенате уйдет не менее нескольких недель.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп отправил главе избиркома письмо об увольнении

Глава избиркома Вайнтрауб заявила, что получила от Трампа письмо об увольнении

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети Х, что президент Дональд Трамп прислал ей письмо об увольнении, которое она считает незаконным.
Вайнтрауб опубликовала копию письма Трампа, в котором она уведомляется об отстранении с должности.
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"Существует законный способ замены членов избиркома - это не он", - написала Вайнтрауб.
Она добавила, что в ближайшее время "это не изменится", имея в виду свою службу.
Федеральная избирательная комиссия США состоит из шести членов – трех демократов и трех республиканцев. Должность председателя комиссии ротируется каждый год. Вайнтрауб вновь заняла этот пост в январе.
Член комиссии снимается с должности только после того, как кандидатура для его замены будет выдвинута президентом и утверждена сенатом. В своем письме Трамп не назвал преемника Вайнтрауб, а на утверждение его кандидатуры в сенате уйдет не менее нескольких недель.
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