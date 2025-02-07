https://ria.ru/20250207/tramp-1997867828.html

В Госдуме оценили шансы на новые попытки покушения на Трампа

В Госдуме оценили шансы на новые попытки покушения на Трампа - РИА Новости, 07.02.2025

В Госдуме оценили шансы на новые попытки покушения на Трампа

Шансы на новые попытки покушения на жизнь президента США Дональда Трампа будут возрастать, по мере того как он больше станет "закручивать гайки", американский... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:30:00+03:00

2025-02-07T04:30:00+03:00

2025-02-07T04:30:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

алексей журавлев

госдума рф

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шансы на новые попытки покушения на жизнь президента США Дональда Трампа будут возрастать, по мере того как он больше станет "закручивать гайки", американский "deep state" (глубинное государство) готов на все, чтобы от него избавиться, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу. "Попытки объявить импичмент Трампу - это еще цветочки, ягодки будут впереди. Чем больше он станет закручивать гайки, ущемляя интересы политиков и бизнесменов, тем больше шансов на то, что на него начнут готовить очередное покушение. И никого не остановит, что он действующий президент, таких в США и убивали уже неоднократно", - сказал Журавлев. По мнению депутата, Трамп за очень короткий срок сумел так насолить Демократической партии и американскому "deep state", что за ней стоит, что они готовы на все, чтобы от него избавиться. "Он покусился даже на основы прежней гегемонии США в мире, ее три кита: ЦРУ, ФБР и USAID. Спецслужбы, которые ради американских интересов устраивали перевороты и военные конфликты по всему миру, теперь фактически разгромлены", - добавил он.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997795642.html

https://ria.ru/20241220/orban-1990371542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, алексей журавлев , госдума рф, центральное разведывательное управление (цру), фбр