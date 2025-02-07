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Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США - РИА Новости, 07.02.2025
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21:02 07.02.2025 (обновлено: 21:18 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков. РИА Новости, 07.02.2025
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков."Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил Трамп в Белом доме.По словам президента, Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал Трамп."Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.
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сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США

Трамп заявил, что сказал Зеленскому об эквиваленте за вложенные в Украину деньги

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков.
«
"Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил Трамп в Белом доме.
По словам президента, Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал Трамп.
"Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.
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