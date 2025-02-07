https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html

Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США

Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:02:00+03:00

2025-02-07T21:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков."Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил Трамп в Белом доме.По словам президента, Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал Трамп."Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998074568.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире