https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:02:00+03:00
2025-02-07T21:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков."Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил Трамп в Белом доме.По словам президента, Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал Трамп."Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998074568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
Трамп заявил, что сказал Зеленскому об эквиваленте за вложенные в Украину деньги