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Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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18:31 07.02.2025 (обновлено: 18:42 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/toretsk-1998044036.html
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
Российская армия освободила стратегически важный Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике. Ключевую роль в операции, по сообщению Минобороны, сыграли... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:31:00+03:00
2025-02-07T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
авдеевка
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия освободила стратегически важный Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике. Ключевую роль в операции, по сообщению Минобороны, сыграли подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". О том, куда двинутся войска после этой важной победы, — в материале РИА Новости.Важный узелДо середины 2024-го Торецк (он же Дзержинск) оставался глубоким тылом для контингента ВСУ на севере Донбасса. Однако успешное наступление группировки "Центр" под Авдеевкой в феврале прошлого года превратило этот город в прифронтовой. Чтобы к нему пробиться, российской армии пришлось взломать сеть укрепрайонов противника. К городу подошли с востока, взяв Пивденное (Ленинское) и Пивничное (Кирово). Затем принялись давить с юга, от Нью-Йорка (Новгородского). Замкнули окружение с запада по линии Леонидовка — Петровка — Щербиновка.Противник сохранял контроль только над шахтой "Торецкая". Она проработала 100 лет и давала около 770 тысяч каменного угля в год. Теперь Киев лишился любых возможностей восстановить сталелитейную промышленность, для которой необходим коксующийся уголь. Кроме того, Торецк — важный транспортный и логистический узел, позволявший ВСУ перебрасывать подкрепления на оголенные участки фронта. ВСУ кинули в бой резервы, но это не помогло."На той стороне стояла тероборона. А позади них, по нашим данным, — азовцы, — рассказывает офицер с позывным Шмель. — Они пытались контратаковать, гнали вперед и тероборону. Выходили двойками-тройками, прощупывали наши передовые позиции, а мы их уничтожали. Противник активно работал сбросами. Использовали и FPV — отправляли "птицу" в один конец. Били и по гражданским, и по военным автомобилям".Местные подтверждают: ВСУ с ними не церемонились. Люди прятались по подвалам, никто ничем не помогал. Спасли русские военные, которые провели рекогносцировку и выяснили, сколько мирных осталось в городе. Затем всех собрали в одном месте и оперативно вывезли. Эвакуацию прикрывали квадроциклы и "буханки" с портативными комплексами радиоэлектронной борьбы.Обнулили "контрнаступ"После освобождения Дзержинска группировке "Центр" открывается путь на север ДНР, контролируемый противником. Речь об агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, где сосредоточена тыловая и штабная инфраструктура частей и соединений ВСУ, действующих в Донбассе. Одновременно к южному "бастиону" этой крепости — городу Константиновке — пробиваются подразделения, воюющие в Часовом Яре. Когда группировки, наступающие с разных сторон, встретятся, начнется решающее сражение.Помимо очевидных стратегических преимуществ, освобождение Дзержинска позволит ослабить давление на Горловку (довоенное население — 250 тысяч). Когда ВСУ выдавили на линию Покровск — Селидово — Курахово, Донецк оказался вне зоны действия ствольной и большей части реактивной артиллерии киевского режима. Взамен украинское командование принялось ежедневно "кошмарить" Горловку осколочно-фугасными и кассетными снарядами натовского образца. Этому городу грозила участь Марьинки, полностью уничтоженной в ходе боев, однако группировка "Центр" успела вовремя.Накануне, напомним, под огонь ВСУ попали Центральный и Никитовский районы Горловки. Били по объектам энергоснабжения. В результате без света остались поселки Комарова, Химик и центр города. Повреждены два жилых дома, несколько промышленных и социальных строений.С февраля прошлого года российская армия освободила уже девять городов — Авдеевку, Красногоровку, Дзержинск, Украинск, Горняк, Курахово, Новогродовку, Селидово, пгт Великая Новоселка, десятки сел и поселков. А противник захватил только пятитысячную Суджу и соседние населенные пункты. Кроме того, ВСУ полностью потеряли Времевский выступ на стыке ДНР и Запорожья, обнулив тем самым немногие территориальные приобретения "контрнаступа" лета-осени 2023-го.
https://ria.ru/20250207/vsu-1998042331.html
https://ria.ru/20250207/vsu-1998032288.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, донбасс, авдеевка, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Авдеевка, Киев, Вооруженные силы Украины
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска

Группировка "Центр" освободила Дзержинск (Торецк)

© Getty Images / Libkos/Vlada LiberovaДзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / Libkos/Vlada Liberova
Дзержинск
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия освободила стратегически важный Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике. Ключевую роль в операции, по сообщению Минобороны, сыграли подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". О том, куда двинутся войска после этой важной победы, — в материале РИА Новости.

Важный узел

До середины 2024-го Торецк (он же Дзержинск) оставался глубоким тылом для контингента ВСУ на севере Донбасса. Однако успешное наступление группировки "Центр" под Авдеевкой в феврале прошлого года превратило этот город в прифронтовой. Чтобы к нему пробиться, российской армии пришлось взломать сеть укрепрайонов противника. К городу подошли с востока, взяв Пивденное (Ленинское) и Пивничное (Кирово). Затем принялись давить с юга, от Нью-Йорка (Новгородского). Замкнули окружение с запада по линии Леонидовка — Петровка — Щербиновка.
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoСолдаты ВСУ под Дзержинском (Торецком)
Солдаты ВСУ под Дзержинском (Торецком) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Солдаты ВСУ под Дзержинском (Торецком)
Противник сохранял контроль только над шахтой "Торецкая". Она проработала 100 лет и давала около 770 тысяч каменного угля в год. Теперь Киев лишился любых возможностей восстановить сталелитейную промышленность, для которой необходим коксующийся уголь. Кроме того, Торецк — важный транспортный и логистический узел, позволявший ВСУ перебрасывать подкрепления на оголенные участки фронта. ВСУ кинули в бой резервы, но это не помогло.
"На той стороне стояла тероборона. А позади них, по нашим данным, — азовцы, — рассказывает офицер с позывным Шмель. — Они пытались контратаковать, гнали вперед и тероборону. Выходили двойками-тройками, прощупывали наши передовые позиции, а мы их уничтожали. Противник активно работал сбросами. Использовали и FPV — отправляли "птицу" в один конец. Били и по гражданским, и по военным автомобилям".
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYМестный житель проходит мимо разрушенного жилого дома в Дзержинске
Местный житель проходит мимо разрушенного жилого дома в городе Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Местный житель проходит мимо разрушенного жилого дома в Дзержинске
Местные подтверждают: ВСУ с ними не церемонились. Люди прятались по подвалам, никто ничем не помогал. Спасли русские военные, которые провели рекогносцировку и выяснили, сколько мирных осталось в городе. Затем всех собрали в одном месте и оперативно вывезли. Эвакуацию прикрывали квадроциклы и "буханки" с портативными комплексами радиоэлектронной борьбы.

Обнулили "контрнаступ"

После освобождения Дзержинска группировке "Центр" открывается путь на север ДНР, контролируемый противником. Речь об агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, где сосредоточена тыловая и штабная инфраструктура частей и соединений ВСУ, действующих в Донбассе. Одновременно к южному "бастиону" этой крепости — городу Константиновке — пробиваются подразделения, воюющие в Часовом Яре. Когда группировки, наступающие с разных сторон, встретятся, начнется решающее сражение.
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск
Вчера, 18:04
Помимо очевидных стратегических преимуществ, освобождение Дзержинска позволит ослабить давление на Горловку (довоенное население — 250 тысяч). Когда ВСУ выдавили на линию Покровск — Селидово — Курахово, Донецк оказался вне зоны действия ствольной и большей части реактивной артиллерии киевского режима. Взамен украинское командование принялось ежедневно "кошмарить" Горловку осколочно-фугасными и кассетными снарядами натовского образца. Этому городу грозила участь Марьинки, полностью уничтоженной в ходе боев, однако группировка "Центр" успела вовремя.
Накануне, напомним, под огонь ВСУ попали Центральный и Никитовский районы Горловки. Били по объектам энергоснабжения. В результате без света остались поселки Комарова, Химик и центр города. Повреждены два жилых дома, несколько промышленных и социальных строений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
Вчера, 17:35
С февраля прошлого года российская армия освободила уже девять городов — Авдеевку, Красногоровку, Дзержинск, Украинск, Горняк, Курахово, Новогродовку, Селидово, пгт Великая Новоселка, десятки сел и поселков. А противник захватил только пятитысячную Суджу и соседние населенные пункты. Кроме того, ВСУ полностью потеряли Времевский выступ на стыке ДНР и Запорожья, обнулив тем самым немногие территориальные приобретения "контрнаступа" лета-осени 2023-го.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассАвдеевкаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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