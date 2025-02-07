https://ria.ru/20250207/toretsk-1998044036.html
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
Российская армия освободила стратегически важный Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике. Ключевую роль в операции, по сообщению Минобороны, сыграли... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:31:00+03:00
2025-02-07T18:31:00+03:00
2025-02-07T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия освободила стратегически важный Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике. Ключевую роль в операции, по сообщению Минобороны, сыграли подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". О том, куда двинутся войска после этой важной победы, — в материале РИА Новости.Важный узелДо середины 2024-го Торецк (он же Дзержинск) оставался глубоким тылом для контингента ВСУ на севере Донбасса. Однако успешное наступление группировки "Центр" под Авдеевкой в феврале прошлого года превратило этот город в прифронтовой. Чтобы к нему пробиться, российской армии пришлось взломать сеть укрепрайонов противника. К городу подошли с востока, взяв Пивденное (Ленинское) и Пивничное (Кирово). Затем принялись давить с юга, от Нью-Йорка (Новгородского). Замкнули окружение с запада по линии Леонидовка — Петровка — Щербиновка.Противник сохранял контроль только над шахтой "Торецкая". Она проработала 100 лет и давала около 770 тысяч каменного угля в год. Теперь Киев лишился любых возможностей восстановить сталелитейную промышленность, для которой необходим коксующийся уголь. Кроме того, Торецк — важный транспортный и логистический узел, позволявший ВСУ перебрасывать подкрепления на оголенные участки фронта. ВСУ кинули в бой резервы, но это не помогло."На той стороне стояла тероборона. А позади них, по нашим данным, — азовцы, — рассказывает офицер с позывным Шмель. — Они пытались контратаковать, гнали вперед и тероборону. Выходили двойками-тройками, прощупывали наши передовые позиции, а мы их уничтожали. Противник активно работал сбросами. Использовали и FPV — отправляли "птицу" в один конец. Били и по гражданским, и по военным автомобилям".Местные подтверждают: ВСУ с ними не церемонились. Люди прятались по подвалам, никто ничем не помогал. Спасли русские военные, которые провели рекогносцировку и выяснили, сколько мирных осталось в городе. Затем всех собрали в одном месте и оперативно вывезли. Эвакуацию прикрывали квадроциклы и "буханки" с портативными комплексами радиоэлектронной борьбы.Обнулили "контрнаступ"После освобождения Дзержинска группировке "Центр" открывается путь на север ДНР, контролируемый противником. Речь об агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, где сосредоточена тыловая и штабная инфраструктура частей и соединений ВСУ, действующих в Донбассе. Одновременно к южному "бастиону" этой крепости — городу Константиновке — пробиваются подразделения, воюющие в Часовом Яре. Когда группировки, наступающие с разных сторон, встретятся, начнется решающее сражение.Помимо очевидных стратегических преимуществ, освобождение Дзержинска позволит ослабить давление на Горловку (довоенное население — 250 тысяч). Когда ВСУ выдавили на линию Покровск — Селидово — Курахово, Донецк оказался вне зоны действия ствольной и большей части реактивной артиллерии киевского режима. Взамен украинское командование принялось ежедневно "кошмарить" Горловку осколочно-фугасными и кассетными снарядами натовского образца. Этому городу грозила участь Марьинки, полностью уничтоженной в ходе боев, однако группировка "Центр" успела вовремя.Накануне, напомним, под огонь ВСУ попали Центральный и Никитовский районы Горловки. Били по объектам энергоснабжения. В результате без света остались поселки Комарова, Химик и центр города. Повреждены два жилых дома, несколько промышленных и социальных строений.С февраля прошлого года российская армия освободила уже девять городов — Авдеевку, Красногоровку, Дзержинск, Украинск, Горняк, Курахово, Новогродовку, Селидово, пгт Великая Новоселка, десятки сел и поселков. А противник захватил только пятитысячную Суджу и соседние населенные пункты. Кроме того, ВСУ полностью потеряли Времевский выступ на стыке ДНР и Запорожья, обнулив тем самым немногие территориальные приобретения "контрнаступа" лета-осени 2023-го.
https://ria.ru/20250207/vsu-1998042331.html
https://ria.ru/20250207/vsu-1998032288.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, донбасс, авдеевка, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Авдеевка, Киев, Вооруженные силы Украины
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
Группировка "Центр" освободила Дзержинск (Торецк)
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия освободила стратегически важный Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике. Ключевую роль в операции, по сообщению Минобороны, сыграли подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". О том, куда двинутся войска после этой важной победы, — в материале РИА Новости.
До середины 2024-го Торецк (он же Дзержинск) оставался глубоким тылом для контингента ВСУ на севере Донбасса. Однако успешное наступление группировки "Центр" под Авдеевкой в феврале прошлого года превратило этот город в прифронтовой. Чтобы к нему пробиться, российской армии пришлось взломать сеть укрепрайонов противника. К городу подошли с востока, взяв Пивденное (Ленинское) и Пивничное (Кирово). Затем принялись давить с юга, от Нью-Йорка (Новгородского). Замкнули окружение с запада по линии Леонидовка — Петровка — Щербиновка.
Противник сохранял контроль только над шахтой "Торецкая". Она проработала 100 лет и давала около 770 тысяч каменного угля в год. Теперь Киев лишился любых возможностей восстановить сталелитейную промышленность, для которой необходим коксующийся уголь. Кроме того, Торецк — важный транспортный и логистический узел, позволявший ВСУ перебрасывать подкрепления на оголенные участки фронта. ВСУ кинули в бой резервы, но это не помогло.
"На той стороне стояла тероборона. А позади них, по нашим данным, — азовцы, — рассказывает офицер с позывным Шмель. — Они пытались контратаковать, гнали вперед и тероборону. Выходили двойками-тройками, прощупывали наши передовые позиции, а мы их уничтожали. Противник активно работал сбросами. Использовали и FPV — отправляли "птицу" в один конец. Били и по гражданским, и по военным автомобилям".
Местные подтверждают: ВСУ с ними не церемонились. Люди прятались по подвалам, никто ничем не помогал. Спасли русские военные, которые провели рекогносцировку и выяснили, сколько мирных осталось в городе. Затем всех собрали в одном месте и оперативно вывезли. Эвакуацию прикрывали квадроциклы и "буханки" с портативными комплексами радиоэлектронной борьбы.
После освобождения Дзержинска группировке "Центр" открывается путь на север ДНР, контролируемый противником. Речь об агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, где сосредоточена тыловая и штабная инфраструктура частей и соединений ВСУ, действующих в Донбассе. Одновременно к южному "бастиону" этой крепости — городу Константиновке — пробиваются подразделения, воюющие в Часовом Яре. Когда группировки, наступающие с разных сторон, встретятся, начнется решающее сражение.
Помимо очевидных стратегических преимуществ, освобождение Дзержинска позволит ослабить давление на Горловку (довоенное население — 250 тысяч). Когда ВСУ выдавили на линию Покровск — Селидово — Курахово, Донецк оказался вне зоны действия ствольной и большей части реактивной артиллерии киевского режима. Взамен украинское командование принялось ежедневно "кошмарить" Горловку осколочно-фугасными и кассетными снарядами натовского образца. Этому городу грозила участь Марьинки, полностью уничтоженной в ходе боев, однако группировка "Центр" успела вовремя.
Накануне, напомним, под огонь ВСУ попали Центральный и Никитовский районы Горловки. Били по объектам энергоснабжения. В результате без света остались поселки Комарова, Химик и центр города. Повреждены два жилых дома, несколько промышленных и социальных строений.
С февраля прошлого года российская армия освободила уже девять городов — Авдеевку, Красногоровку, Дзержинск, Украинск, Горняк, Курахово, Новогродовку, Селидово, пгт Великая Новоселка, десятки сел и поселков. А противник захватил только пятитысячную Суджу и соседние населенные пункты. Кроме того, ВСУ полностью потеряли Времевский выступ на стыке ДНР и Запорожья, обнулив тем самым немногие территориальные приобретения "контрнаступа" лета-осени 2023-го.