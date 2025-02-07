https://ria.ru/20250207/time-1998047305.html

Time представил обложку с Маском в кресле президента

Time представил обложку с Маском в кресле президента - РИА Новости, 07.02.2025

Time представил обложку с Маском в кресле президента

Журнал Time представил обложку февральского выпуска с изображением американского предпринимателя Илона Маска, сидящего за рабочим местом президента США на фоне... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:24:00+03:00

2025-02-07T18:24:00+03:00

2025-02-07T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Журнал Time представил обложку февральского выпуска с изображением американского предпринимателя Илона Маска, сидящего за рабочим местом президента США на фоне обсуждений его возросшего влияния в администрации Дональда Трампа. "Ни одно частное лицо, тем более то, чьи состояние и бизнес-сеть подпадают под непосредственный надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом американского правительства. Пока что Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме президента Трампа", — говорится в материале.На обложке Маск изображен сидящим за столом "Резолют", за которым президент США работает в Овальном кабинете Белого дома, за спиной у него изображены два флага — Соединенных Штатов и американского президента. Выпуск выйдет в продажу 24 февраля, указано на обложке. Сам Маск ранее заявлял, что не хочет появляться на обложках журналов. Ранее газета The Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к президенту лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент. В конце января глава Белого дома подписал указ о создании Департамента эффективности правительства США во главе с Маском.

https://ria.ru/20250201/ssha-1996817268.html

https://ria.ru/20250207/genprokurory-1997858179.html

https://ria.ru/20250206/mask-1997623923.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, nbc