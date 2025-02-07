https://ria.ru/20250207/terrorizm-1997861035.html

Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах

Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах - РИА Новости, 07.02.2025

Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах

Бывший начальник РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев обжаловал в Верховном суде РФ свой пожизненный срок за участие в терактах в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:35:00+03:00

2025-02-07T02:35:00+03:00

2025-02-07T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший начальник РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев обжаловал в Верховном суде РФ свой пожизненный срок за участие в терактах в московском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Жалоба подана в Верховный суд", - сказал собеседник агентства.В суде уточнили, что жалоба передана военной коллегии и находится на изучении для дальнейшего принятия решения: ее могут отдать на рассмотрение на заседании, либо же вынесут отказ в передаче.Второй западный военный окружной суд в марте 2023 года приговорил Исаева к пожизненному сроку и лишил бывшего стража порядка звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем "переехал" в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.Помимо этого, суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метро, а иски остальных потерпевших - покалеченных пассажиров и родственников убитых - отклонил. Последние просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей.Приговор был обжалован в Апелляционном военном суде, там Исаеву утвердили пожизненный срок.Исаев вину не признал. В начале процесса он выражал мнение, что дело было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района".Как доказало следствие, Исаев состоял в запрещенной исламистской организации "Имарат Кавказ" (запрещенная в России террористическая организация) и предупреждал их о мероприятиях по своей линии. Более того, согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с "поясом шахида" на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Теракт прогремел в Москве 29 марта 2010 года: смертницы с интервалом менее часа взорвали себя на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, 128 получили ранения различной степени тяжести.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ" Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров - он, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, и укрывал участников теракта от правоохранительных органов.

https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html

https://ria.ru/20220629/terrorizm-1798917306.html

https://ria.ru/20250122/prilepin-1994946636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, москва, кизлярский район, доку умаров