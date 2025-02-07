https://ria.ru/20250207/tarabrin-1997911580.html

Владимир Тарабрин: предложений от ЕС по урегулированию на Украине нет

Владимир Тарабрин: предложений от ЕС по урегулированию на Украине нет - РИА Новости, 07.02.2025

Владимир Тарабрин: предложений от ЕС по урегулированию на Украине нет

Приход к власти в Нидерландах коалиции с правыми силами не принес улучшений в российско-нидерландские отношения: Гаага продолжает конфронтационный курс в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:00:00+03:00

2025-02-07T14:00:00+03:00

2025-02-07T14:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

украина

евросоюз

владимир тарабрин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744018326_0:173:1920:1253_1920x0_80_0_0_3bde1ab58f08d4ef55cef82c8c1365d9.jpg

Приход к власти в Нидерландах коалиции с правыми силами не принес улучшений в российско-нидерландские отношения: Гаага продолжает конфронтационный курс в отношении России и является одним из лидеров по оказанию военной помощи Киеву, сообщил в интервью РИА Новости ко Дню дипломата посол РФ в Гааге и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. Дипломат дал юридическую оценку идее Совета Европы учредить "спецтрибунал" для России, прокомментировал инициативу Нидерландов по созданию Центрального офиса отчетности по санкциям, а также рассказал о возможной роли стран ЕС в украинском урегулировании.– Полгода у власти в Нидерландах находится коалиционное правительство с крайне правыми силами. Произошли ли за этот период хоть какие-то позитивные сдвиги в российско-нидерландских отношениях? Происходят ли сейчас двусторонние контакты и в каких областях?– К сожалению, с приходом к власти в Нидерландах нового коалиционного правительства ситуация кардинальным образом не изменилась. Наши двусторонние связи по-прежнему находятся на низшей точке за всю их современную историю. Голландские правые – в первую очередь, мы говорим о главном победителе выборов, "Партии свободы" – на деле оказались не в состоянии в полном объеме выполнить свои обещания избирателям. Так, например, в ходе предвыборной кампании они предлагали отказаться от поставок военной помощи Киеву, но в процессе формирования нового правительства эти здравые идеи были забыты. Так что нынешний кабинет министров в полной мере продолжает курс, взятый бывшим премьер-министром Марком Рютте, который после 12 лет пребывания у власти в Нидерландах пересел в кресло генсека НАТО и уже оттуда с еще большим рвением внушает соотечественникам, что им с противоположного конца Европы угрожают "страшные русские".Так что рассчитывать на какое-то скорое улучшение диалога вряд ли приходится. Мы видим это по конкретным шагам официальной Гааги, продолжающей придерживаться откровенно конфронтационного курса в отношении России. Королевство остается одним из лидеров по оказанию военной помощи Украине – с начала конфликта ее объем составил уже шесть миллиардов евро. Нидерланды активно участвуют в различных коалициях, призванных снабдить Киев боевой авиацией, артиллерийскими боеприпасами, танками, дронами и прочим. Буквально на днях министерство обороны объявило о намерении подготовить на одной из голландских авиабаз 26 технических специалистов ВСУ, в задачи которых будет входить обслуживание передаваемых Западом истребителей F-16.Голландские власти не просто поддерживают односторонние санкции ЕС в отношении России, но и часто выступают в роли главных "застрельщиков". Пользуясь своим положением как страны, на территории которой располагаются штаб-квартиры множества международных организаций, королевство продвигает различные псевдоюридические механизмы, такие как Центр расследования преступлений агрессии против Украины и так называемый Реестр ущерба, с тем, чтобы привлечь нашу страну к "международно-правовой ответственности".Что касается двусторонних контактов, то они носят эпизодический характер и сводятся к обсуждению сугубо практических вопросов, таких как функционирование наших дипмиссий. Взаимодействие во всех других сферах, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, по-прежнему заморожено.– Год назад вы начали работать послом РФ в Гааге. По вашим наблюдениям, снизился ли антироссийский настрой в голландском обществе и местных СМИ?– К сожалению, со времени церемонии вручения верительных грамот королю Виллему-Александру 31 января прошлого года, которая, несмотря на непростой этап в российско-нидерландских отношениях, прошла в дружественной атмосфере, мы не видели каких-либо позитивных подвижек. Нидерландские средства массовой информации по-прежнему раздувают русофобию, под предлогом "тщательной журналистской интерпретации" подвергают цензуре информацию из России. Не прекращаются попытки очернить все и всех, кто так или иначе связан с нашей страной. Вместе с тем отмечаем, что многие голландцы не поддаются антироссийской пропаганде. Они стараются самостоятельно разобраться в происходящем в России, в Европе и на Украине. В этих условиях посольство уделяет приоритетное внимание защите интересов находящихся в стране российских граждан, жестко реагирует на любые проявления дискриминации в их отношении.– В конце декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые не исключил возможность начала переговоров между Россией и Украиной и заявил, что европейские страны должны проявить в этом инициативу раньше, чем это сделает новый президент США Дональд Трамп. С чем вы связываете изменение риторики Брекелманса, известного своей воинственной позицией по Украине? И могут ли европейские страны сыграть позитивную роль в переговорном процессе?– Было бы наивно полагать, что изменение риторики Рубена Брекелманса связано со стремлением как можно скорее положить конец боевым действиям и установить долгосрочный мир на Украине. Если бы в Гааге преследовали именную эту цель, то Нидерланды не продолжали бы бездумно накачивать Киев западными вооружениями, напрямую способствуя гибели российских и украинских граждан. Вполне вероятно, голландские политики попросту почувствовали, "куда дует ветер из-за океана", и испугались, что в конечном итоге они могут оказаться за бортом при обсуждении будущей архитектуры европейской безопасности.Вместе с тем мы пока что не видели сколь-либо внятных предложений по мирному урегулированию ни со стороны Нидерландов, ни со стороны других европейских стран, которые бы учитывали реалии "на земле", а также наши законные, со всех точек зрения, озабоченности в сфере безопасности. Пока что все дискуссии внутри ЕС на этот счет сводятся к идее размещения на Украине миротворческого контингента, что для нас абсолютно неприемлемо. Пока что возлагать какие-либо надежды на позитивную роль Евросоюза в возможном переговорном процессе не приходится. Тем не менее мы остаемся открытыми к переговорам. Наши условия хорошо известны: вывод войск ВСУ из российских регионов, признание современных территориальных реалий, внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также обеспечение прав, свобод и интересов ее русскоязычных жителей.– Минобороны Нидерландов в последнее время часто заявляет о том, что российские суда якобы шпионят за инфраструктурой в Северном море. На ваш взгляд, с какой целью делаются такие заявления? И что бы вы ответили на это нидерландским властям?– Такие голословные обвинения вписываются в общую канву антироссийской риторики Нидерландов и их партнеров по НАТО, искусственно раздувающих теорию так называемой российской угрозы для оправдания существования альянса и дальнейшего раздувания оборонных расходов. Никакой связи с реальным положением дел они не имеют. Подобными заявлениями нидерландские власти раз за разом дискредитируют лишь самих себя.К слову, аналогичный подход мы наблюдаем сейчас в Балтийском море. Под предлогом мнимой угрозы для подводной инфраструктуры, которая якобы исходит от нашей страны, натовцы предпринимают попытки еще сильнее милитаризировать этот регион, размещая там дополнительные военные корабли, самолеты, подводные лодки и морские дроны. Этот шаг не только создает искусственные барьеры для судоходства, но и повышает риск инцидентов.При этом ни один факт повреждения судном под российским флагом или судном, принадлежащим российским судоходным компаниям, подводной инфраструктуры в Балтийском море не был ни подтвержден, ни зафиксирован. Единственный случай преднамеренного причинения ущерба критической подводной инфраструктуре – разрушение трубопровода "Северный поток-1" и одной из веток трубопровода "Северный поток-2". Вместе с тем некоторые страны, подключившиеся сейчас к "патрулированию" в Балтийском море, либо закрыли следствие по факту этих атак, либо продолжают свои расследования без каких-либо конкретных результатов. Очевидно, что эти действия направлены в первую очередь не на повышение безопасности, а на сдерживание России. Разумеется, мы будем внимательно отслеживать ситуацию и оставляем за собой право надлежащим образом реагировать на нарушение свободы судоходства со стороны НАТО.– На днях глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что страна создаст Центральный офис отчетности по санкциям, связанными с конфликтом на Украине. На ваш взгляд, может ли работа этого механизма привести к дополнительным мерам ЕС против России?– Нидерланды находятся в авангарде усилий Евросоюза по имплементации нелегитимных антироссийских санкций. Предпринимаются меры по ограничению экспорта из Нидерландов в Россию широкого ряда товаров, которые могут быть признаны продукцией двойного назначения. Наложено эмбарго на импорт энергоресурсов (единственным исключением из данного правила является сжиженный природный газ), которые традиционно составляли фундамент торгово-экономических отношений между государствами. Люди, которых здесь обвиняют в обходе санкций, преследуются в соответствии с положениями уголовного кодекса Нидерландов и получают реальные тюремные сроки. Гаага активно пытается искать российские активы с тем, чтобы их заморозить. Более того, голландцы делают все возможное для ухудшения условий пребывания в королевстве немногих остающихся российских компаний: они испытывают сложности с арендой рабочих помещений, и в их отношении действует негласный запрет на предоставление трастовых услуг локальными юридическими фирмами. В этой связи представляется, что инициатива мининдел Каспара Велдкампа о создании еще одной структуры для контроля за выполнением санкций ЕС вряд ли привнесет в этот процесс что-либо новое.– Еще в 2023 году активно велись дискуссии о возможности создания в Гааге спецтрибунала по Украине под эгидой ООН, однако постепенно информационный шум по этому поводу стих. С чем это связано? Можно ли говорить о том, что эта идея не нашла поддержки в ООН?– Упомянутый вами "спецтрибунал" – это сугубо западная инициатива. В ООН она никогда не обсуждалась и не имеет ко Всемирной организации никакого отношения. Связана она с тем, что коллективный Запад квалифицирует ситуацию на Украине в качестве "акта агрессии", которая, мол, должна стать предметом рассмотрения международным судебным органом. В Римском статуте МУС, который в 2010 году был дополнен положениями, касающимися преступления агрессии, имеются серьезные юрисдикционные препятствия, не позволяющие ему устанавливать юрисдикцию в отношении третьих государств. Поэтому наши оппоненты начиная с 2022 года активно педалируют идею формирования нового трибунала, который в итоге будет создан под эгидой полностью подконтрольного Западу Совета Европы, что априори лишает его международной легитимности, поскольку в ООН создать такую структуру было бы попросту невозможно.По нашей информации, данный псевдоправовой орган находится пока в стадии создания, и когда он начнет функционировать, неизвестно. Со своей стороны особо отмечаю, что Российская Федерация считает эту инициативу антиправовой, ангажированной и политизированной: наша страна не совершала акта агрессии против Украины, поскольку действует в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН. Поэтому любые решения этого так называемого спецтрибунала мы будем считать юридически ничтожными.– Что касается ОЗХО, в ноябре вы говорили, что Москва изучит и даст ответ на доклад организации о якобы обнаружении на Украине токсичного химиката – слезоточивого газа. Был ли доклад изучен, и когда будут представлены выводы российских экспертов?– В декабре прошлого года Российская Федерация передала в техсекретариат ОЗХО подготовленный экспертами министерства обороны России критический анализ доклада организации по итогам визита на Украину сотрудников техсекретариата в рамках так называемого оказания технического содействия. Параллельно с этим постпредство России при ОЗХО направило в техсекретариат соответствующую ноту. В ней содержался целый ряд вопросов к специалистам миссии. К примеру, мы интересовались, когда и куда конкретно прибыла команда ОЗХО, по каким причинам она не посетила место предполагаемого инцидента, каким образом была обеспечена сохранность отобранных украинцами проб и подтверждена их подлинность. Обратили внимание и на то, что вопреки существующим стандартам, в докладе не был отражен процесс передачи от "официальных лиц" СБУ проб и других материалов с места химического инцидента. Не указано, какие процедуры при этом проводились, сколько людей присутствовало, и в течение какого времени пробы находились у "официальных лиц" без охраны ОЗХО. Внятных ответов мы пока не получили. Техсекретариат попытался отделаться общими фразами, не несущими в себе особой смысловой нагрузки. Тем не менее, мы находимся с техсекретариатом организации в плотном контакте, регулярно напоминаем о том, что российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся Киевом с одобрения его западных покровителей химпровокаций. Именно поэтому в таком чувствительном и принципиальном для ОЗХО вопросе чрезвычайно важно при выяснении всех обстоятельств четко следовать положениям конвенции.Будем добиваться от техсекретариата ОЗХО конкретных ответов с тем, чтобы окончательно разобраться в такой не побоюсь этого слова, мутной истории. Проследим, чтобы он действовал добросовестно, прозрачно и беспристрастно, строго в соответствии со своим мандатом.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997787388.html

https://ria.ru/20250205/niderlandy-1997588486.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html

https://ria.ru/20250125/strany-1995434591.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985888199.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, украина, евросоюз, владимир тарабрин