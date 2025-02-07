https://ria.ru/20250207/tank-1998007788.html

ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе

ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе - РИА Новости, 07.02.2025

ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе

Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:18:00+03:00

2025-02-07T16:18:00+03:00

2025-02-07T16:18:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка, Краматорского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "Операторы БПЛА отряда "БАРС-31" Добровольческого корпуса дроном на оптоволокне уничтожили танк Т-72 противника южнее н.п. Тихоновка, Николаевской городской общины, Краматорского района", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса.

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