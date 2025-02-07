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ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tank-1998007788.html
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе
Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:18:00+03:00
2025-02-07T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка, Краматорского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "Операторы БПЛА отряда "БАРС-31" Добровольческого корпуса дроном на оптоволокне уничтожили танк Т-72 противника южнее н.п. Тихоновка, Николаевской городской общины, Краматорского района", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе

Операторы дрона "БАРС-31" уничтожили танк ВСУ "Т-72" в Краматорском районе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка, Краматорского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг".
"Операторы БПЛА отряда "БАРС-31" Добровольческого корпуса дроном на оптоволокне уничтожили танк Т-72 противника южнее н.п. Тихоновка, Николаевской городской общины, Краматорского района", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Наемник ВСУ заявил о доминировании России в сфере использования FPV-дронов
16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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