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ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе
Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:18:00+03:00
2025-02-07T16:18:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе отряда "БАРС-31" в составе Добровольческого корпуса уничтожили украинский танк "Т-72" в районе населенного пункта Тихоновка, Краматорского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "Операторы БПЛА отряда "БАРС-31" Добровольческого корпуса дроном на оптоволокне уничтожили танк Т-72 противника южнее н.п. Тихоновка, Николаевской городской общины, Краматорского района", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России уничтожили украинский танк "Т-72" в Краматорском районе
Операторы дрона "БАРС-31" уничтожили танк ВСУ "Т-72" в Краматорском районе