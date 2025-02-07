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К Тайваню приблизились шесть китайских аэростатов - РИА Новости, 07.02.2025
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04:58 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tajvan-1997868772.html
К Тайваню приблизились шесть китайских аэростатов
К Тайваню приблизились шесть китайских аэростатов - РИА Новости, 07.02.2025
К Тайваню приблизились шесть китайских аэростатов
Оборонное ведомство Тайваня сообщило в пятницу о приближении к острову шести аэростатов КНР. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:58:00+03:00
2025-02-07T04:58:00+03:00
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Оборонное ведомство Тайваня сообщило в пятницу о приближении к острову шести аэростатов КНР. Как следует из данных, опубликованных в аккаунте ведомства в социальной сети Х, аэростаты приближались к острову 6 февраля в разное время в промежутке с 8.35 (3.35 по мск) до 17.45 (12.45 по мск). Кроме того, по сообщению ведомства, до 6.00 (1.00 по мск) пятницы ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 9 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 6 военных кораблей и двух служебных кораблей. "Девять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", - говорится в сообщении. Китай регулярно отправляет к острову аэростаты, что вызывает недовольство местных властей. Так, оборонное ведомство Тайваня утверждало, что целью появления китайских аэростатов вблизи острова является якобы попытка использовать когнитивную войну, чтобы повлиять на моральный дух жителей острова. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977879895.html
https://ria.ru/20250122/tayvan-1995003273.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
К Тайваню приблизились шесть китайских аэростатов

Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову шести китайских аэростатов

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Оборонное ведомство Тайваня сообщило в пятницу о приближении к острову шести аэростатов КНР.
Как следует из данных, опубликованных в аккаунте ведомства в социальной сети Х, аэростаты приближались к острову 6 февраля в разное время в промежутке с 8.35 (3.35 по мск) до 17.45 (12.45 по мск).
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Кроме того, по сообщению ведомства, до 6.00 (1.00 по мск) пятницы ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 9 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 6 военных кораблей и двух служебных кораблей.
"Девять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня", - говорится в сообщении.
Китай регулярно отправляет к острову аэростаты, что вызывает недовольство местных властей. Так, оборонное ведомство Тайваня утверждало, что целью появления китайских аэростатов вблизи острова является якобы попытка использовать когнитивную войну, чтобы повлиять на моральный дух жителей острова.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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