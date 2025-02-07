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В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов - РИА Новости, 07.02.2025
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Туризм
 
09:19 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/tailand-1997886056.html
В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов
В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов - РИА Новости, 07.02.2025
В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов
В 2024 году Таиланд посетило рекордное количество российских туристов, почти 1 миллион 750 тысяч человек, Таиланд снова стал круглогодичным направлением для... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:19:00+03:00
2025-02-07T09:19:00+03:00
туризм
таиланд
россия
бангкок
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БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. В 2024 году Таиланд посетило рекордное количество российских туристов, почти 1 миллион 750 тысяч человек, Таиланд снова стал круглогодичным направлением для россиян, сообщил РИА Новости в интервью накануне Дня дипломатического работника посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "Говоря о туризме, прежде всего надо сказать о том, что по итогам 2024 года достигнут очередной рекорд по количеству поездок наших граждан в Таиланд – почти 1 миллион 750 тысяч, что значительно больше, чем год назад", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде. "Таиланд снова, как было до пандемии, стал, практически, круглогодичным направлением для российских туристов. Если в пиковый сезон, то есть декабрь – январь, сюда приезжает до 250 тысяч туристов в месяц, то даже в летние месяцы, казалось бы, при тех возможностях летнего отдыха, которые имеются и внутри России, или в странах, расположенных ближе к крупным российским городам, чем страны Юго-Восточной Азии, в Таиланде бывает по 70 – 80 тысяч россиян в месяц", - отметил российский посол. "По итогам года мы заняли пятое место по количеству приезжающих в Таиланд туристов, но оно, как бы это лучше сказать, объяснимое, потому что первое место, понятно, занимают туристы из Китая, хотя они по количеству и не достигли в этом году уровня доковидного 2019 года: 6,5 миллиона заездов в 2024 году, в то время как в 2019 году было 11 миллионов заездов", - отметил глава российской дипмиссии, добавив, что второе место заняла соседняя Малайзия, граждане которой посещают Таиланд прежде всего в рамках приграничного туризма, совершая полудневные и однодневные поездки в пограничные районы. "Дальше идут вплотную друг к другу три страны: Индия, Республика Корея и Россия, которые очень близки по статистике. А за Россией, уже с большим отрывом, следуют страны, находящиеся примерно на уровне одного миллиона или чуть большего количества туристов", - рассказал Томихин. Конечно, продолжил российский посол, когда в страну приезжает так много туристов, возникает много и разного рода сложных ситуаций, в которые приходится вовлекаться и российским дипломатам в Бангкоке, и работникам генерального консульства РФ в городе Пхукет, и почетным консулам России в Паттайе, на острове Самуи и в Чиангмае. "Были и случаи, конечно, когда по причине состояния здоровья или, и это самая больная проблема, наверное, по причине несоблюдения правил дорожного движения и пренебрежения мерами личной безопасности, а это уже касается не только дорожного движения, но и поведения на море, поездки россиян в Таиланд заканчивались совсем печально", - констатировал глава российской дипмиссии в Бангкоке. "Но, тем не менее, при таком количестве наших граждан в Таиланде могу, постучав по дереву, сказать, что число чрезвычайных ситуаций, происходящих здесь с россиянами, не так велико", - сказал он. Одним из важных событий прошлого года для российского туризма в Таиланд посол РФ назвал увеличение властями королевства сроков безвизового пребывания в стране до 60 дней для граждан почти сотни стран, включая Россию. "Это, конечно, привлекло больше туристов и привело к дальнейшему развитию авиасообщения между нашими странами, запуску множества новых авиарейсов из разных регионов России", - считает Томихин.
https://ria.ru/20250206/ogranicheniya-1794409675.html
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таиланд, россия, бангкок
Туризм, Таиланд, Россия, Бангкок
В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов

Посол Томихин: Таиланд снова стал круглогодичным направлением для россиян

CC BY 2.0 / phuket@photographer.net / Water and reefs of Ya Nui beach, Phuket island, ThailandПляж Януи в Пхукете
Пляж Януи в Пхукете - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
CC BY 2.0 / phuket@photographer.net / Water and reefs of Ya Nui beach, Phuket island, Thailand
Пляж Януи в Пхукете. Архивное фото
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БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. В 2024 году Таиланд посетило рекордное количество российских туристов, почти 1 миллион 750 тысяч человек, Таиланд снова стал круглогодичным направлением для россиян, сообщил РИА Новости в интервью накануне Дня дипломатического работника посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
"Говоря о туризме, прежде всего надо сказать о том, что по итогам 2024 года достигнут очередной рекорд по количеству поездок наших граждан в Таиланд – почти 1 миллион 750 тысяч, что значительно больше, чем год назад", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде.
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"Таиланд снова, как было до пандемии, стал, практически, круглогодичным направлением для российских туристов. Если в пиковый сезон, то есть декабрь – январь, сюда приезжает до 250 тысяч туристов в месяц, то даже в летние месяцы, казалось бы, при тех возможностях летнего отдыха, которые имеются и внутри России, или в странах, расположенных ближе к крупным российским городам, чем страны Юго-Восточной Азии, в Таиланде бывает по 70 – 80 тысяч россиян в месяц", - отметил российский посол.
"По итогам года мы заняли пятое место по количеству приезжающих в Таиланд туристов, но оно, как бы это лучше сказать, объяснимое, потому что первое место, понятно, занимают туристы из Китая, хотя они по количеству и не достигли в этом году уровня доковидного 2019 года: 6,5 миллиона заездов в 2024 году, в то время как в 2019 году было 11 миллионов заездов", - отметил глава российской дипмиссии, добавив, что второе место заняла соседняя Малайзия, граждане которой посещают Таиланд прежде всего в рамках приграничного туризма, совершая полудневные и однодневные поездки в пограничные районы.
"Дальше идут вплотную друг к другу три страны: Индия, Республика Корея и Россия, которые очень близки по статистике. А за Россией, уже с большим отрывом, следуют страны, находящиеся примерно на уровне одного миллиона или чуть большего количества туристов", - рассказал Томихин.
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Конечно, продолжил российский посол, когда в страну приезжает так много туристов, возникает много и разного рода сложных ситуаций, в которые приходится вовлекаться и российским дипломатам в Бангкоке, и работникам генерального консульства РФ в городе Пхукет, и почетным консулам России в Паттайе, на острове Самуи и в Чиангмае.
"Были и случаи, конечно, когда по причине состояния здоровья или, и это самая больная проблема, наверное, по причине несоблюдения правил дорожного движения и пренебрежения мерами личной безопасности, а это уже касается не только дорожного движения, но и поведения на море, поездки россиян в Таиланд заканчивались совсем печально", - констатировал глава российской дипмиссии в Бангкоке.
"Но, тем не менее, при таком количестве наших граждан в Таиланде могу, постучав по дереву, сказать, что число чрезвычайных ситуаций, происходящих здесь с россиянами, не так велико", - сказал он.
Одним из важных событий прошлого года для российского туризма в Таиланд посол РФ назвал увеличение властями королевства сроков безвизового пребывания в стране до 60 дней для граждан почти сотни стран, включая Россию.
"Это, конечно, привлекло больше туристов и привело к дальнейшему развитию авиасообщения между нашими странами, запуску множества новых авиарейсов из разных регионов России", - считает Томихин.
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