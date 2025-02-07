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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.02.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские формирования потеряли в течение недели свыше 955 военных и три танка, включая Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:38:00+03:00
2025-02-07T13:38:00+03:00
2025-02-07T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в течение недели свыше 955 военных и три танка, включая Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Германия, НАТО, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли свыше 955 военных в зоне действий "Востока" за неделю