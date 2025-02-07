https://ria.ru/20250207/svo-1997953860.html

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.02.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские формирования потеряли в течение недели свыше 955 военных и три танка, включая Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:38:00+03:00

2025-02-07T13:38:00+03:00

2025-02-07T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

германия

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997684311_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_21aefac61f2ac4015ee623b98f5047ab.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в течение недели свыше 955 военных и три танка, включая Leopard, в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, нато, безопасность