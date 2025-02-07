https://ria.ru/20250207/svo-1997952744.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 07.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1510 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:35:00+03:00

2025-02-07T13:35:00+03:00

2025-02-07T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1510 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность