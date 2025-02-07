https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html

Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025

Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:42:00+03:00

2025-02-07T12:42:00+03:00

2025-02-07T13:41:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997946572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8274cc74c7c89c5610cf0ea0cc15d210.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, сообщило Минобороны."Все атаки противника отражены", — подчеркнули в ведомстве.При неудачной попытке контрнаступления противник потерял:Кроме того, российские военные при наступлении поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины и Свердликово. "Отражены две контратаки противника", — уточнили в министерстве.Также российская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику украинских боевиков в 16 населенных пунктах Курской области и в семи Сумской.Общие потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Также российские военные уничтожили три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250207/svo-1997691971.html

https://ria.ru/20250207/ekipazh-1997869298.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отражение атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области Подробности отражения атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области. 2025-02-07T12:42 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)