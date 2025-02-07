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Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 07.02.2025 (обновлено: 13:41 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html
Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:42:00+03:00
2025-02-07T13:41:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, сообщило Минобороны."Все атаки противника отражены", — подчеркнули в ведомстве.При неудачной попытке контрнаступления противник потерял:Кроме того, российские военные при наступлении поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины и Свердликово. "Отражены две контратаки противника", — уточнили в министерстве.Также российская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику украинских боевиков в 16 населенных пунктах Курской области и в семи Сумской.Общие потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Также российские военные уничтожили три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250207/svo-1997691971.html
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Отражение атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области
Подробности отражения атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Все атаки противника отражены", — подчеркнули в ведомстве.
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При неудачной попытке контрнаступления противник потерял:
  • более 200 человек;
  • восемь танков;
  • пять боевых машин пехоты;
  • бронетранспортер;
  • 30 боевых бронированных машин;
  • три инженерные машины разграждения;
  • мостоукладчик и другую технику.
Кроме того, российские военные при наступлении поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины и Свердликово.
«
"Отражены две контратаки противника", — уточнили в министерстве.
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Также российская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику украинских боевиков в 16 населенных пунктах Курской области и в семи Сумской.

Общие потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
  • более 370 военнослужащих;
  • 11 танков;
  • семь боевых машин пехоты;
  • три бронетранспортера;
  • 38 боевых бронированных машин;
  • девять автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • три миномета;
  • пусковая установка РСЗО;
  • зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска";
  • три инженерные машины разграждения;
  • мостоукладчик.
Также российские военные уничтожили три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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