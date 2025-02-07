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ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:41:00+03:00
2025-02-07T12:41:00+03:00
2025-02-07T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе наступательных действий было нанесено поражение формированиям 12 украинских бригад в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также отражены две контратаки противника", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Отражение атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области
Подробности отражения атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области.
2025-02-07T12:41
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Сумская область
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области