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ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 07.02.2025 (обновлено: 16:45 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/svo-1997936328.html
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:41:00+03:00
2025-02-07T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
сумская область
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе наступательных действий было нанесено поражение формированиям 12 украинских бригад в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также отражены две контратаки противника", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
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Отражение атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области
Подробности отражения атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области.
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Сумская область
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе наступательных действий было нанесено поражение формированиям 12 украинских бригад в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также отражены две контратаки противника", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияСумская область
 
 
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