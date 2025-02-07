https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html

В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из России

В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из России - РИА Новости, 07.02.2025

В аэропорт в Сухуме прилетел первый самолет из России

Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково", передает... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:36:00+03:00

2025-02-07T13:36:00+03:00

2025-02-07T13:49:00+03:00

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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся - в Абхазии совершил посадку самолет из московского аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.Московский борт приземлился в Абхазии примерно в 13:30 мск, полет совершается в тестовом режиме. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю.Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.

https://ria.ru/20250206/putin-1997815459.html

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Первый тестовый полет в аэропорт Сухума Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся в пятницу, самолет прилетел из России, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-07T13:36 true PT0M10S

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сухум, абхазия, россия, общество