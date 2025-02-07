https://ria.ru/20250207/sud-1998032150.html

Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу

Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу - РИА Новости, 07.02.2025

Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу

Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника ВСУ Ростислава Карпушу, который неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий курского... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:33:00+03:00

2025-02-07T17:33:00+03:00

2025-02-07T17:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курск

курская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996872856_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_2cde32d61690bc7c847e6b061f8802dc.jpg

КУРСК, 7 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника ВСУ Ростислава Карпушу, который неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий курского региона, он объявлен в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе объединённый судебной системы Курской области."Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 07.02.2025 Карпуше Р.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск", - сообщили в пресс-службе судов.Уточняется, что полковник Карпуша Ростислав Валерьевич, командир 19 отдельной ракетной бригады "Святая Варвара", осенью 2024 года неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий Курской области ракетами с кассетной боевой частью, содержащей суббоеприпасы.

https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1998014138.html

россия

курск

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курск, курская область, вооруженные силы украины, украина