https://ria.ru/20250207/sud-1998032150.html
Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу
Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу - РИА Новости, 07.02.2025
Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу
Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника ВСУ Ростислава Карпушу, который неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий курского... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:33:00+03:00
2025-02-07T17:33:00+03:00
2025-02-07T17:55:00+03:00
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КУРСК, 7 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника ВСУ Ростислава Карпушу, который неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий курского региона, он объявлен в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе объединённый судебной системы Курской области."Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 07.02.2025 Карпуше Р.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск", - сообщили в пресс-службе судов.Уточняется, что полковник Карпуша Ростислав Валерьевич, командир 19 отдельной ракетной бригады "Святая Варвара", осенью 2024 года неоднократно отдавал приказы об обстреле территорий Курской области ракетами с кассетной боевой частью, содержащей суббоеприпасы.
https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1998014138.html
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россия, курск, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу
Суд в Курске заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу за обстрелы региона