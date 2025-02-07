В Подмосковье будут судить водителя, привязывавшего к машине собак
Водителя, разъезжавшего в Подмосковье с привязанными к машине собаками, ждет суд
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Водитель, разъезжавший в Подмосковье с привязанными к машине собаками, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан.
«
"Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных)... Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.
Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку
30 октября 2024, 13:39