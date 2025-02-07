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В Подмосковье будут судить водителя, привязывавшего к машине собак - РИА Новости, 07.02.2025
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17:29 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/sud-1998031794.html
В Подмосковье будут судить водителя, привязывавшего к машине собак
В Подмосковье будут судить водителя, привязывавшего к машине собак - РИА Новости, 07.02.2025
В Подмосковье будут судить водителя, привязывавшего к машине собак
Водитель, разъезжавший в Подмосковье с привязанными к машине собаками, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:29:00+03:00
2025-02-07T17:29:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мытищи
ирина волк
мытищинский городской суд
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Водитель, разъезжавший в Подмосковье с привязанными к машине собаками, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан. "Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных)... Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.
https://ria.ru/20241030/kaliningrad-1980904485.html
московская область (подмосковье)
россия
мытищи
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мытищи, ирина волк, мытищинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Мытищи, Ирина Волк, Мытищинский городской суд
В Подмосковье будут судить водителя, привязывавшего к машине собак

Водителя, разъезжавшего в Подмосковье с привязанными к машине собаками, ждет суд

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Водитель, разъезжавший в Подмосковье с привязанными к машине собаками, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
В сентябре 2024 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан.
«
"Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных)... Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 сентября 2024 года обвиняемый, находясь рядом со своим дачным участком в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи, привязал к автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им боль.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМытищиИрина ВолкМытищинский городской суд
 
 
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