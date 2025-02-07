https://ria.ru/20250207/sud-1997856342.html

Суд во Франции приговорил к шести годам мошенника Хенди-Фригарда

Суд во Франции приговорил к шести годам мошенника Хенди-Фригарда - РИА Новости, 07.02.2025

Суд во Франции приговорил к шести годам мошенника Хенди-Фригарда

Суд во Франции приговорил к шести годам лишения свободы британского мошенника и авантюриста, биография которого стала сюжетом для фильма "Шпион, которого не... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:42:00+03:00

2025-02-07T00:42:00+03:00

2025-02-07T00:42:00+03:00

франция

бельгия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд во Франции приговорил к шести годам лишения свободы британского мошенника и авантюриста, биография которого стала сюжетом для фильма "Шпион, которого не было", передает агентство Франс Пресс. Роберт Хенди-Фригард выдавал себя за агента британской спецслужбы MI5, чтобы "завербовать" девушек, с которыми он знакомился. Затем он под разными предлогами выманивал у своих жертв деньги. В фильме "Шпион, которого не было" его роль исполнил актер Джеймс Нортон. Кроме того, судьбе авантюриста посвящен документальный мини-сериал "Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника". В 2005 году лондонский суд приговорил Хенди-Фригарда к пожизненному заключению за похищения, обман и кражи. Всего он выманил у женщин более миллиона фунтов стерлингов. Но в 2009 году апелляционный суд отменил его приговор, поскольку психологическое манипулирование или давление в то время не считалось преступлением по британским законам. С 2015 года авантюрист жил под чужим именем в департаменте Крёз в центральной части Франции и занимался разведением биглей. В августе 2022 году Хенди-Фригард совершил наезд на двух сотрудников жандармерии, которые проверяли законность его питомника. Хенди-Фригарду удалось бежать до Бельгии, но его арестовали и экстрадировали во Францию, где он находится под стражей с октября 2022 года. Государственный обвинитель требовала приговорить 53-летнего Хенди-Фригарда к семи годам тюрьмы, заявив, что попытка побега привела к "ужасающей сцене, достойной "Безумного Макса". Сам подсудимый объяснил свой поступок паникой.

https://ria.ru/20241127/britanija-1985906222.html

https://ria.ru/20250117/moshenniki-1994257647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, бельгия, джеймс нортон, служба безопасности великобритании mi5 , в мире