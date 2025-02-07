https://ria.ru/20250207/stambul-1998054207.html

Стамбул в 2024 году посетили более двух миллионов россиян

Стамбул в 2024 году посетили более двух миллионов россиян - РИА Новости, 07.02.2025

Стамбул в 2024 году посетили более двух миллионов россиян

Стамбул за 2024 год посетили более двух миллионов россиян, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, подобная динамика сохранится в 2025 году, заявил в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:39:00+03:00

2025-02-07T18:39:00+03:00

2025-02-07T18:40:00+03:00

туризм

новости - туризм

турция

стамбул

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909817225_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_5d69894069c948ac0bb5dc794d3254bf.jpg

СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Стамбул за 2024 год посетили более двух миллионов россиян, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, подобная динамика сохранится в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "За прошлый год Турцию в целом посетили бoлee 6,7 миллиона российских граждан (в том числе более 2 миллионов - Стамбул), что превышает аналогичный показатель предыдущего года. По этому показателю россияне на первом месте", - сообщил генконсул. "Полагаем, что такая динамика сохранится и на перспективу, с учетом того, что ряд классических ранее направлений для выездного российского туризма сейчас недоступен либо ограничен по возможности реализации. Турция остается в числе тех перспективных и активных направлений в силу того, что здесь соответствующий климат, сюда легко добраться, есть возможность безвизового въезда и пребывания в течение определенного установленного законом времени, то, что эта страна не занимает санкционную позицию, которую занимают некоторые западные страны в части ограничения передвижений граждан РФ", - заявил Буравов. По его словам, центральными и местными властями Турции немало делается в целях более активного привлечения иностранных гостей, развития обычного, конгрессного, медицинского туризма, реставрации культурно-исторических объектов, совершенствования транспортной и гостиничной инфраструктуры. Комментируя рост цен на музеи в Стамбуле, дипломат отметил, что это прерогатива соответствующих властей и бизнес-операторов, которая определяется в рыночных условиях на основе спроса и предложения, а также с учетом наличия реальных альтернативных предложений. Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем годом ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.

https://ria.ru/20250201/turpotok-1996763656.html

https://ria.ru/20250101/turisty-1992206070.html

турция

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, турция, стамбул, россия