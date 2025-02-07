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Трамп поручил Управлению общих служб расторгнуть контракты со СМИ
Трамп поручил Управлению общих служб расторгнуть контракты со СМИ - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп поручил Управлению общих служб расторгнуть контракты со СМИ
Белый дом поручил Управлению общих служб (GSA), занимающемуся закупками для правительства, расторгнуть "все контракты со СМИ", сообщает портал Axios. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:59:00+03:00
2025-02-07T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Белый дом поручил Управлению общих служб (GSA), занимающемуся закупками для правительства, расторгнуть "все контракты со СМИ", сообщает портал Axios.В среду американский предприниматель Илон Маск заявил, что государственные траты на СМИ, в частности, подписки на новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, являются растратой денег налогоплательщиков и будут сокращены. Ранее Маск также ответил на пост пользователя в соцсети X о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер написал, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов"."Команда GSA, пожалуйста, сделайте две вещи. Отзовите все контракты, касающиеся Politico, Би-би-си... и Блумберг... Отмените каждый контракт по СМИ только для GSA сегодня", - приводит портал слова из письма, отправленного ведомству чиновником из администрации президента США Дональда Трампа.Как отмечает Axios, GSA занимается закупками для правительства и предоставлением ему техуслуг.
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сша, в мире, илон маск, politico, би-би-си, дональд трамп
США, В мире, Илон Маск, Politico, Би-би-си, Дональд Трамп
Трамп поручил Управлению общих служб расторгнуть контракты со СМИ
Трамп поручил Управлению по закупкам расторгнуть контракты со СМИ