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США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов - РИА Новости, 07.02.2025
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10:56 07.02.2025 (обновлено: 15:58 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ssha-1997901067.html
США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов
США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов - РИА Новости, 07.02.2025
США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов
США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе ООН, передает агентство Reurters со ссылкой на оказавшееся в его... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:56:00+03:00
2025-02-07T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе ООН, передает агентство Reurters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо."Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", — говорится в публикации.Как отмечает Reuters, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в таких странах, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Судан, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика, Гаити и Мали.Сразу после вступления в должность 47-го президента США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней предоставление помощи другим странам, чтобы оценить соответствие этих программ американской внешней политике. В частности, новая администрация отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID, а позже глава нового Департамента эффективности государственного управления и бизнесмен Илон Маск сообщил, что Трамп согласился вообще закрыть агентство.Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков. По словам госсекретаря Марко Рубио, США продолжат предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам.
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сша, оон, в мире, вашингтон (штат), йемен, агентство по международному развитию сша
США, ООН, В мире, Вашингтон (штат), Йемен, Агентство по международному развитию США
США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов

Вашингтон потребовал от ВПП ООН прекратить работу по финансируемым США проектам

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerМешки с мукой на складе Всемирной продовольственной программы ООН
Мешки с мукой на складе Всемирной продовольственной программы ООН - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Мешки с мукой на складе Всемирной продовольственной программы ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе ООН, передает агентство Reurters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо.
"Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", — говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег
3 февраля, 13:15
Как отмечает Reuters, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в таких странах, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Судан, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика, Гаити и Мали.
Сразу после вступления в должность 47-го президента США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней предоставление помощи другим странам, чтобы оценить соответствие этих программ американской внешней политике. В частности, новая администрация отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID, а позже глава нового Департамента эффективности государственного управления и бизнесмен Илон Маск сообщил, что Трамп согласился вообще закрыть агентство.
Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков. По словам госсекретаря Марко Рубио, США продолжат предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
4 февраля, 02:16
 
СШАООНВ миреВашингтон (штат)ЙеменАгентство по международному развитию США
 
 
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