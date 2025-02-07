https://ria.ru/20250207/ssha-1997901067.html

США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов

США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов - РИА Новости, 07.02.2025

США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов

США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе ООН, передает агентство Reurters со ссылкой на оказавшееся в его... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:56:00+03:00

2025-02-07T10:56:00+03:00

2025-02-07T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе ООН, передает агентство Reurters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо."Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", — говорится в публикации.Как отмечает Reuters, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в таких странах, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Судан, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика, Гаити и Мали.Сразу после вступления в должность 47-го президента США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней предоставление помощи другим странам, чтобы оценить соответствие этих программ американской внешней политике. В частности, новая администрация отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID, а позже глава нового Департамента эффективности государственного управления и бизнесмен Илон Маск сообщил, что Трамп согласился вообще закрыть агентство.Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков. По словам госсекретаря Марко Рубио, США продолжат предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам.

https://ria.ru/20250203/mask-1997036901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, оон, в мире, вашингтон (штат), йемен, агентство по международному развитию сша