США потребовали от ВПП ООН остановить десятки грантовых проектов
Вашингтон потребовал от ВПП ООН прекратить работу по финансируемым США проектам
© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerМешки с мукой на складе Всемирной продовольственной программы ООН
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Мешки с мукой на складе Всемирной продовольственной программы ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе ООН, передает агентство Reurters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо.
"Вашингтон потребовал, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН остановила работу над десятками грантов, финансируемых США", — говорится в публикации.
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Как отмечает Reuters, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в таких странах, как Йемен, Демократическая Республика Конго, Судан, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика, Гаити и Мали.
Сразу после вступления в должность 47-го президента США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней предоставление помощи другим странам, чтобы оценить соответствие этих программ американской внешней политике. В частности, новая администрация отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID, а позже глава нового Департамента эффективности государственного управления и бизнесмен Илон Маск сообщил, что Трамп согласился вообще закрыть агентство.
Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков. По словам госсекретаря Марко Рубио, США продолжат предоставлять внешнюю помощь, но она будет отвечать национальным интересам.
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