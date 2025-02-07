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В США рассказали, к чему может привести принятие Украины в НАТО

В США рассказали, к чему может привести принятие Украины в НАТО - РИА Новости, 07.02.2025

В США рассказали, к чему может привести принятие Украины в НАТО

Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:00:00+03:00

2025-02-07T10:00:00+03:00

2025-02-07T10:00:00+03:00

в мире

киев

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны. "Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать Третью мировую войну", - написал Ли в соцсети X. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что заявления Владимира Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

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в мире, киев, мария захарова, владимир зеленский, дмитрий песков