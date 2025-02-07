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Минюст США подал апелляцию на блокировку указа Трампа о гражданстве - РИА Новости, 07.02.2025
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05:55 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ssha-1997872431.html
Минюст США подал апелляцию на блокировку указа Трампа о гражданстве
Минюст США подал апелляцию на блокировку указа Трампа о гражданстве - РИА Новости, 07.02.2025
Минюст США подал апелляцию на блокировку указа Трампа о гражданстве
Министерство юстиции США подало апелляцию на постановление федерального судьи из Сиэтла, блокирующее попытку президента Дональда Трампа ограничить... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:55:00+03:00
2025-02-07T05:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США подало апелляцию на постановление федерального судьи из Сиэтла, блокирующее попытку президента Дональда Трампа ограничить автоматическое получение гражданства по праву рождения, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. Судья Джон Кугенур в Сиэтле 27 января издал временный запрет, действие которого истекало через 14 дней. На слушаниях в четверг он заменил временный запрет предварительным. В большинстве случаев предварительный запрет остается в силе до тех пор, пока дело не будет решено или его не отменит вышестоящий суд. "Примите к сведению, что ответчики (президент Трамп) настоящим подают апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по девятому округу на постановление суда от 6 февраля 2025 года, удовлетворившее ходатайства истцов о предварительном запрете", - говорится в документе, ссылку на который публикует агентство. Как отмечает Блумберг, апелляция — это первый шаг администрации, направленный на то, чтобы довести дело до высшей судебной инстанции. В начале недели федеральный судья в штате Мэриленд также вынес решение о предварительном запрете, но администрация пока не подала апелляцию. Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
https://ria.ru/20250206/sud-1997650665.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994742200.html
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в мире, сша, сиэтл, мэриленд, дональд трамп
В мире, США, Сиэтл, Мэриленд, Дональд Трамп
Минюст США подал апелляцию на блокировку указа Трампа о гражданстве

Минюст США подал апелляцию на судебную блокировку указа Трампа о гражданстве

© Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США подало апелляцию на постановление федерального судьи из Сиэтла, блокирующее попытку президента Дональда Трампа ограничить автоматическое получение гражданства по праву рождения, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
Судья Джон Кугенур в Сиэтле 27 января издал временный запрет, действие которого истекало через 14 дней. На слушаниях в четверг он заменил временный запрет предварительным. В большинстве случаев предварительный запрет остается в силе до тех пор, пока дело не будет решено или его не отменит вышестоящий суд.
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"Примите к сведению, что ответчики (президент Трамп) настоящим подают апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по девятому округу на постановление суда от 6 февраля 2025 года, удовлетворившее ходатайства истцов о предварительном запрете", - говорится в документе, ссылку на который публикует агентство.
Как отмечает Блумберг, апелляция — это первый шаг администрации, направленный на то, чтобы довести дело до высшей судебной инстанции.
В начале недели федеральный судья в штате Мэриленд также вынес решение о предварительном запрете, но администрация пока не подала апелляцию.
Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
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