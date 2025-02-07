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США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
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05:39 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ssha-1997871176.html
США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС
США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС - РИА Новости, 07.02.2025
США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС
Соединенные Штаты в прошлом году на четверть урезали экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:39:00+03:00
2025-02-07T05:39:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году на четверть урезали экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Экспорт американского СПГ в Евросоюз за 2024 год составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Объемы снизились до минимума с 2021 года. Больше всего американского СПГ в союзе по итогам года покупали Нидерланды - на 3,24 миллиарда долларов, несмотря на то, что поставки за год снизились на 26,3%, до минимума с 2021 года. На втором месте расположилась Франция, также импортировавшая минимальное количество газа с 2021 года - 2,24 миллиарда долларов (-41%). В пятерку также вошла Германия - 1,91 миллиарда долларов (+1,2%), Испания - 1,37 миллиарда (-41%) и Италия - 1,15 миллиарда (-28%). При этом покупки сжиженного газа ФРГ достигли наибольших значений с 2021 года, испанцы сократили их до минимума с 2020 года, а итальянцы - до минимума за пару лет. Также среди стран-членов ЕС американский СПГ импортировали Польша (891,1 миллиона долларов), Греция (536,6 миллиона), Португалия (375,2 миллиона), Хорватия (375,2 миллиона), Литва (252,9 миллиона), Бельгия (245,4 миллиона), Финляндия (114,2 миллиона) и Мальта (33,7 миллиона). В общем объеме продаж американцами сжиженного природного газа Евросоюз занял долю в 44%. Кроме СПГ США поставляли в ЕС и другие газы в сжиженном состоянии: пропан - на 3,13 миллиарда долларов (-0,3%), бутан - на 276,7 миллиона долларов (-3,5%), а также этан (11,1 миллиона долларов), и этилен, пропилен, бутилен и бутадиен (9 миллионов).
https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html
https://ria.ru/20240914/spg-1972646016.html
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экономика, германия, нидерланды, франция, евросоюз
Экономика, Германия, Нидерланды, Франция, Евросоюз
США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС

США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС, до трехлетнего минимума

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году на четверть урезали экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Экспорт американского СПГ в Евросоюз за 2024 год составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Объемы снизились до минимума с 2021 года.
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Больше всего американского СПГ в союзе по итогам года покупали Нидерланды - на 3,24 миллиарда долларов, несмотря на то, что поставки за год снизились на 26,3%, до минимума с 2021 года. На втором месте расположилась Франция, также импортировавшая минимальное количество газа с 2021 года - 2,24 миллиарда долларов (-41%).
В пятерку также вошла Германия - 1,91 миллиарда долларов (+1,2%), Испания - 1,37 миллиарда (-41%) и Италия - 1,15 миллиарда (-28%). При этом покупки сжиженного газа ФРГ достигли наибольших значений с 2021 года, испанцы сократили их до минимума с 2020 года, а итальянцы - до минимума за пару лет.
Также среди стран-членов ЕС американский СПГ импортировали Польша (891,1 миллиона долларов), Греция (536,6 миллиона), Португалия (375,2 миллиона), Хорватия (375,2 миллиона), Литва (252,9 миллиона), Бельгия (245,4 миллиона), Финляндия (114,2 миллиона) и Мальта (33,7 миллиона).
В общем объеме продаж американцами сжиженного природного газа Евросоюз занял долю в 44%.
Кроме СПГ США поставляли в ЕС и другие газы в сжиженном состоянии: пропан - на 3,13 миллиарда долларов (-0,3%), бутан - на 276,7 миллиона долларов (-3,5%), а также этан (11,1 миллиона долларов), и этилен, пропилен, бутилен и бутадиен (9 миллионов).
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