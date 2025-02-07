В суд США поступил иск с требованием возобновить работу USAID
Профсоюзы госслужащих подали иск с требованием возобновить работу USAID
© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Профсоюзы государственных работников подали иск с требованием возобновить работу Агентства по международному развитию (USAID), пишет издание Hill.
Как говорится в сообщении, с иском обратились Американская ассоциация дипломатической службы и Федерация госслужащих, ответчиками назван президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент и сами ведомства. Заявители требуют, чтобы суд на время разбирательства прекратил действие решений о прекращении операций USAID.
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5 февраля, 08:39
"Эти решения создали глобальный гуманитарный кризис, резко оборвав критически важную работу сотрудников USAID, грантополучателей и контракторов. Это стоило работы тысячам американцев и угрожает интересам национальной безопасности", - говорится в иске, сообщает издание.
Как говорится в сообщении, заявители просят назначить независимое временное руководство USAID, открыть здания агентства и восстановить системы и интернет-страницы, а также продлить все гранты и контракты, вернуть на работу отправленных в административный отпуск сотрудников и отозвать уведомления о сокращении.
Ранее Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.