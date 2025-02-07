https://ria.ru/20250207/ssha-1997870629.html

В суд США поступил иск с требованием возобновить работу USAID

В суд США поступил иск с требованием возобновить работу USAID - РИА Новости, 07.02.2025

В суд США поступил иск с требованием возобновить работу USAID

Профсоюзы государственных работников подали иск с требованием возобновить работу Агентства по международному развитию (USAID), пишет издание Hill. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:26:00+03:00

2025-02-07T05:26:00+03:00

2025-02-07T05:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Профсоюзы государственных работников подали иск с требованием возобновить работу Агентства по международному развитию (USAID), пишет издание Hill. Как говорится в сообщении, с иском обратились Американская ассоциация дипломатической службы и Федерация госслужащих, ответчиками назван президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент и сами ведомства. Заявители требуют, чтобы суд на время разбирательства прекратил действие решений о прекращении операций USAID. "Эти решения создали глобальный гуманитарный кризис, резко оборвав критически важную работу сотрудников USAID, грантополучателей и контракторов. Это стоило работы тысячам американцев и угрожает интересам национальной безопасности", - говорится в иске, сообщает издание. Как говорится в сообщении, заявители просят назначить независимое временное руководство USAID, открыть здания агентства и восстановить системы и интернет-страницы, а также продлить все гранты и контракты, вернуть на работу отправленных в административный отпуск сотрудников и отозвать уведомления о сокращении. Ранее Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.

https://ria.ru/20250205/usaid-1997432184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша