https://ria.ru/20250207/ssha-1997857556.html

В США выросло число добровольно уволившихся чиновников

В США выросло число добровольно уволившихся чиновников - РИА Новости, 07.02.2025

В США выросло число добровольно уволившихся чиновников

Число федеральных служащих США, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T01:08:00+03:00

2025-02-07T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число федеральных служащих США, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник. Ранее в четверг сообщалось о 40 тысячах госслужащих, которые согласились добровольно уволиться. Срок действия программы администрации Трампа о так называемом "выкупе" истекал в четверг, но федеральный суд заблокировал указ до понедельника. Против увольнений в обмен на "выкуп" выступали профсоюзы. По словам судьи, пауза позволит обеим сторонам представить аргументы. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп