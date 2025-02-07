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В США выросло число добровольно уволившихся чиновников - РИА Новости, 07.02.2025
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01:08 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ssha-1997857556.html
В США выросло число добровольно уволившихся чиновников
В США выросло число добровольно уволившихся чиновников - РИА Новости, 07.02.2025
В США выросло число добровольно уволившихся чиновников
Число федеральных служащих США, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T01:08:00+03:00
2025-02-07T01:08:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число федеральных служащих США, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник. Ранее в четверг сообщалось о 40 тысячах госслужащих, которые согласились добровольно уволиться. Срок действия программы администрации Трампа о так называемом "выкупе" истекал в четверг, но федеральный суд заблокировал указ до понедельника. Против увольнений в обмен на "выкуп" выступали профсоюзы. По словам судьи, пауза позволит обеим сторонам представить аргументы. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
https://ria.ru/20250203/ssha-1997199252.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США выросло число добровольно уволившихся чиновников

NBC: число чиновников, уволившихся в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число федеральных служащих США, которые приняли предложение администрации президента Дональда Трампа об увольнении в обмен на компенсацию, выросло до 60 тысяч, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.
Ранее в четверг сообщалось о 40 тысячах госслужащих, которые согласились добровольно уволиться.
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Срок действия программы администрации Трампа о так называемом "выкупе" истекал в четверг, но федеральный суд заблокировал указ до понедельника.
Против увольнений в обмен на "выкуп" выступали профсоюзы. По словам судьи, пауза позволит обеим сторонам представить аргументы.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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