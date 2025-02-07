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Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами
Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами - РИА Новости, 07.02.2025
Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами
Новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса, следует из текста ее... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:16:00+03:00
2025-02-07T00:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса, следует из текста ее меморандума, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Рабочая группа KleptoCapture (формирование минюста США, преследующее активы российского бизнеса и предпринимателей из РФ - ред.), команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы", - говорится в документе за подписью Бонди.Отдельно отмечается, что прокуроры, которые работали по данному направлению, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы - перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США, В мире, Памела Бонди, Россия
Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами
Генпрокурор США Бонди распустила группу, занимавшуюся российскими активами