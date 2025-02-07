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"Роковое решение". США напали на стратегического партнера России

"Роковое решение". США напали на стратегического партнера России - РИА Новости, 07.02.2025

"Роковое решение". США напали на стратегического партнера России

Дональд Трамп угрожает торговой войной трем странам и Евросоюзу. Он пытается укрепить позиции Вашингтона в мире, но в итоге может получить изолированное и... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:59:00+03:00

сша

мексика

канада

дональд трамп

джастин трюдо

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Дональд Трамп угрожает торговой войной трем странам и Евросоюзу. Он пытается укрепить позиции Вашингтона в мире, но в итоге может получить изолированное и обедневшее государство, предупреждают наблюдатели. Что происходит в США — в материале РИА Новости.Война на истощениеС 4 февраля должны были вступить в силу пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснял это решение в том числе неспособностью Оттавы, Мехико и Пекина остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков. В частности, обвинил китайцев в поставках веществ, содержащих фентанил, хотя в 2019-м стороны договорились об антинаркотическом сотрудничестве.В 2024-м в США конфисковали десять тонн фентанила, от передозировки этим препаратом умирают около 75 тысяч американцев в год. Как утверждают в Вашингтоне, компоненты для наркотика доставляют в Мексику и Канаду, там их обрабатывают, а затем переправляют через границу."Я ввел 25-процентный налог на импорт из Мексики и Канады (десять процентов — на канадские энергоносители), а также десятипроцентный — в отношении Китая", — сообщил Трамп при подписании указа. При этом Белый дом опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что "нелегальные иммигранты и наркотики, включая смертельный фентанил, создали чрезвычайную ситуацию национального масштаба".Между тем товары из Китая, Канады и Мексики — это 40% американского импорта. До 25% нефтеперерабатывающей отрасли работает на канадском сырье. Порядка 64% овощей и фруктов — из Мексики.Оттава и Мехико немедленно выразили готовность ответить зеркально. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о пошлинах на американские продукты, алкогольные напитки, одежду и обувь, бытовую технику, мебель, древесину, сырье. Он оценил эти поставки в 155 миллиардов долларов в год. И призвал сограждан покупать "канадское виски, а не бурбон из Кентукки", отказаться от апельсинового сока из Флориды и "изменить планы на летние каникулы" — отдыхать не в США. В то же время Трюдо напомнил, что экономическое сотрудничество двух стран все еще самое успешное в мире, и это стоит сохранить.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала "клеветой" обвинения в пособничестве преступным организациям и указала на то, что Вашингтону следовало бы эффективнее бороться с контрабандой оружия, которое достается мексиканским ОПГ. "Проблемы решаются не торговыми пошлинами, а переговорами", — подчеркнула она.В МИД КНР предупредили: в торговых войнах не бывает победителей. В Пекине собираются "решительно защитить свои права и интересы". В частности, обратиться в суд ВТО. А что касается фентанила, эту проблему нужно решать рационально, без взаимных обвинений.Все ожидали эскалации конфликта, однако Трамп в последний момент передумал. По его словам, в Канаде и Мексике согласились на уступки. В частности, укрепят границы, чтобы противостоять нелегальной миграции и наркотрафику. Впрочем, если Вашингтону покажется, что прогресса нет, приостановленному указу все же дадут ход.В итоге 4 февраля об ответных санкциях сообщили только в Пекине: 10-процентые пошлины на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику. На американский уголь и СПГ — 15%.Дальше — большеСМИ критикуют такую экономическую политику новой американской администрации. В Financial Times указывают: "Есть две большие опасности для Трампа. Сброс акций, который отправит в свободное падение рынки ценных бумаг и стоимость пенсионных планов американцев. А также разгон инфляции после постепенного снижения за последние два с половиной года".Мексиканская El Economista отмечает: "Трамп произвольно решил нарушить торговое соглашение на два триллиона долларов. <…> Это нанесет вред потребителям в Канаде, Мексике, США и серьезно подорвет доверие к Вашингтону как надежному партнеру по всему миру".Китайская Global Times не исключает, что вслед за Китаем, Канадой и Мексикой пошлины на американские товары введут другие члены ВТО. "В долгосрочной перспективе действия США принесут неприятные последствия. Подорожают импортные товары, увеличится нагрузка на потребителей, и снизится конкурентоспособность американских компаний. <…> Кризис с фентанилом в основном связан с огромным внутренним спросом на него. <…> Односторонние пошлины не затрагивают первопричину, не говоря уже о том, чтобы решить проблему раз и навсегда", — пишет издание.В Le Figaro предсказывают удар по мировому автопрому. Пострадают и европейские концерны. "Ford и General Motors производят автомобили в Канаде и Мексике уже около ста лет. Volkswagen работает в Мексике с 1960-х, японцы и корейцы — с 1980-90-х. <…> А 90% автоэкспорта Мексики и Канады приходятся на США. Подорожание неизбежно. По данным S&P Global, пошлина в 25% при средней стоимости автомобиля из Мексики и Канады в 25 тысяч прибавит к ценнику 6250 долларов", — отмечают французские эксперты.Начало концаДоктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Трамп на этом не успокоится."Между Китаем и США торговые баталии идут как минимум с 2018-го. Пошлина в десять процентов — это что-то вроде коррекции рынка. Но с Мексикой и Канадой все намного серьезнее. В данном случае экономика вторична. Прежде всего Трамп хочет остановить поток мигрантов и наркотиков. Для этого ему нужно полностью переформатировать Мексику, а в Канаде привести к власти лояльное себе консервативное правительство", — сказал он в беседе с РИА Новости.По его мнению, Трамп способен в короткий срок обрушить экономику обеих этих стран. К примеру, ВВП Канады может сократиться на четыре процента. Поэтому Оттава отреагировала так быстро и жестко. Но если после парламентских выборов в октябре правительство возглавят консерваторы, Вашингтон смягчит риторику.Экономика Мексики слабее, а исходящих от страны угроз для США больше. Поэтому полюбовной сделки тут не будет, уверен Васильев. "Борьба с мигрантами и наркотиками — долгосрочная стратегия Трампа. Соответственно, ему нужно переломить ситуацию внутри Мексики", — рассуждает эксперт.Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что даже если в краткосрочной перспективе Трамп что-то и выиграет для США, стратегически он проиграет."Повышение пошлин для КНР на десять процентов вместо обещанных 60-ти — возможно, попытка Трампа с позиции силы пригласить Пекин к переговорам. В Китае пока сказали лишь об арбитражном суде и не спешат идти по пути эскалации конфликта. Не исключено, что они приняли приглашение. Канада и Мексика слабее и больше зависят от американской экономики, поэтому с ними Трампу говорить не о чем, он хочет только получать от них то, что ему нужно. Но в конечном итоге пострадают все. И даже если Вашингтон навяжет соседям свою волю, американский рынок начнет закрываться от внешнего мира", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Политика изоляционизма США создаст другим развивающимся центрам силы условия для укрепления своих позиций, добавляет он. В результате Вашингтон лишится привычных возможностей в международной торговле.

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сша, мексика, канада, дональд трамп, джастин трюдо, всемирная торговая организация (вто)